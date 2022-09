V zimski sezoni z ljubljanskega letališča šest prevoznikov s pogostejšimi leti

Mrežo letov ljubljanskega letališča bodo v zimskem voznem redu obogatili pogostejši leti na nekatere destinacije, kažejo trenutne napovedi prevoznikov. Nizkocenovni prevoznik flydubai bo 22. decembra prešel na dnevno letenje v Dubaj (zdaj ponuja pet tedenskih letov), kamor lete izvaja pod skupno oznako z družbo Emirates. Potnikom bo tako ponudil večjo izbiro letov za potovanja v Združene arabske emirate in nadaljevanje poti prek vozlišča na vse konce sveta, so sporočili s Fraporta Slovenija.

Turkish Airlines bo od februarja naprej ponujal 12 tedenskih letov v Istanbul (trenutno ponuja 10 tedenskih letov) in bo takšno frekvenco letov v zimskem voznem redu na ljubljanskem letališču predstavil prvič. Jutranji let bo na voljo vsak dan v tednu, večerni let petkrat tedensko, kar bo izboljšalo neposredno povezljivost in razširilo možnosti povezovalnih letov, še posebej v ZDA in Kanado.

Pogostejše letenje v zimski sezoni napovedujejo tudi Air Serbia, in sicer dvakrat dnevno v Beograd, Swiss Airlines, devetkrat tedensko v Zürich, Transavia, petkrat tedensko v Amsterdam in Air Montenegro, trikrat tedensko v Podgorico. Na preostalih destinacijah bodo prevozniki v zimskem voznem redu ohranili podobno število tedenskih letov, kot jih zagotavljajo trenutno, in sicer Air France enajstkrat tedensko v Pariz, Air Serbia dvakrat tedensko v Niš, Brussels Airlines bo štirikrat tedensko letel v Bruselj, easyJet do petkrat tedensko v London, Gatwick, LOT Polish Airlines bo osemkrat tedensko letel v Varšavo, Lufthansa dvakrat dnevno v Frankfurt in dnevno v München, Wizz Air pa trikrat tedensko v London, Luton in dvakrat tedensko v Bruselj, Charleroi.

"Po prometno močnih poletnih mesecih se veselimo pozitivnih signalov letalskih prevoznikov za povečanje obsega letenja v zimski sezoni. Z dnevnimi leti flydubaja v Dubaj, 12-tedenskimi leti prevoznika Turkish Airlines v Istanbul prvikrat v zimskem voznem redu in drugimi pridobitvami, bodo imeli naši potniki še več možnosti z direktnimi leti doseči ciljne destinacije ter vozlišča izkoristiti za nadaljevanje potovanj na vse konce sveta," je obete za zimski vozni red komentirala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.