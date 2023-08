V Žireh hudournik naplavil bombo, v Kanalu našli 300 kilogramov neeksplodiranih sredstev

Policisti so kraj zavarovali in najdbo ustrezno zabeležili. (slika je simbolična).

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj pred 11. uro obveščeni o najdbi neeksplodirane ročne bombe italijanske izdelave in naboja iz druge svetovne vojne.

Strokovno usposobljeni delavci Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so neeksplodirana sredstva strokovno uničili. Policisti so kraj zavarovali in najdbo ustrezno zadokumentirali, so sporočili s PU Kranj.

V soboto dopoldne pa so v bližini naselja Kal nad Kanalom v kanalski občini pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimoske, Notranjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije pri detekciji terena našli večjo količino neeksplodiranih ubojnih sredstev.

65 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni masi 300,5 kilograma, različnih kalibrov, avstrijske in italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne so odstranili in prepeljali v skladišče, poroča Uprava za zaščito in reševanje.