Le 14 dni so živeli v novem domu, ko so ga zaradi poplav morali zapustiti

Nejc Šega se je z družino, njegovi deklici štejeta 7 in 5 let, konec julija vselil v nov dom. Z ženo sta vanj vložila vse, kar imata, še dve desetletji pa bosta odplačevala tudi kredit. Veselje ob vselitvi na žalost ni trajalo dolgo. Le 14 noči so prespali v novem domu, preden so ga v naglici morali zapustiti. "Najprej je odneslo del, kjer je bila škarpa iz skal. Odneslo je tudi drevo, ki se je v bistvu pokončno peljalo dol. V noči iz petka na soboto nam je odneslo še napeljavo, vse, kar imamo," se spominja Šega.

Hiša zdaj stoji na samem robu hriba, le korak od prepada, družina pa že mesec dni spi pri dobrih ljudeh. Zemeljski plaz je že potrgal celotno napeljavo in bi vsak čas lahko odnesel tudi njihov dom. "Jaz sem bil čustvena razvalina štiri, pet dni. Zlomilo me je. Jaz v življenju še nisem pretočil toliko solz kakor sedaj," je dodal.

Vedno so nas ganile zgodbe ljudi v stiski, vedno smo pomagali, sodelovali v dobrodelnih akcijah, je poudaril. A danes so oni tisti, ki potrebujejo pomoč. Škoda, ki so jo utrpeli, bi namreč, po prvih izračunih, lahko presegla 130 tisočakov.

So le ena od na stotine družin, ki so v poplavah izgubili vse. Kdor bo 15. septembra dobrodelno tekmo nogometnih zvezd spremljal na tribuni, jim je že pomagal z nakupom vstopnice. Kdor je bil prepozen, lahko žrtvam poplav pomaga tudi s poslanim sporočilom - POMAGAM5 na 1919 in pripomore k temu, da se bodo družine, kot so Šegovi hitreje vrnile v varno zavetje svojih domov. "Res se veselim tistega dne, ko bomo lahko rekli: evo, pa smo doma," je sklenil Šega.