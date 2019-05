Evropa odloča: Po projekcijah veselje za SDS in SLS, Orbana, Kurza in Zelene

Volišča so se že v četrtek odprla v Veliki Britaniji, kjer so volili kljub brexitu, in na Nizozemskem. V petek so volili Irci in Čehi, včeraj so volitve potekale na Malti, Slovaškem, v Latviji ter na francoskih čezmorskih ozemljih, v preostalih državah, tudi Sloveniji, pa danes.

Volilnih upravičencev je po Evropi 427 milijonov, prihajajo iz 28 držav članic, izbirajo pa 751 poslancev Evropskega parlamenta.

Evropejci so tokrat množično odšli na volišča

Pregled volilne udeležbe po Evropi razkriva, da so se volivci odzvali pozivu, naj pridejo na volišča in glasujejo na "prelomnih, odločilnih volitvah". Če kot volilno udeležbo štejemo 27 držav članic, kolikor jih bo v povezavi ostalo po odhodu Velike Britanije, potem je z okoli 51 odstotki volilna udeležba tokrat najboljša po letu 1994.

Precej višjo udeležbo kot pred petimi leti na primer tokrat beležijo v Nemčiji, Franciji, Španiji, na Madžarkem ... Med drugim tudi na Slovaškem, kjer je bila volilna udeležba leta 2014 zgolj 13 odstotna, tokrat naj bi volila okoli petina volivcev.

Kaj pravijo projekcije za Slovenijo?

Naše projekcije kažejo, da je zmagovalka evropskih volitev je skupna lista SDS in SLS z Milanom Zveromna čelu, ki se ji obetajo do trije od osmih sedežev, kolikor jih v evropskem parlamentu pripada Sloveniji. Drugo mesto napovedujejo SD, medtem ko naj bi bili na tretjem in četrtem tesno skupaj NSi in LMŠ.

Sledijo DeSUS z Igorjem Šoltesom, Levica z Violeto Tomič,SNS z Zmagom Jelinčičem, SAB z Angeliko Mlinar, ki očitno ne bo ostala evropska poslanka, pa Gibanje Zedinjena Slovenija, Dobra država, Dom, Zeleni Slovenije in šele za njimi SMC z Gregorjem Peričem.

Kaj pravijo projekcije za Evropo?

Projekcije nakazujejo večjo polarizacijo strank. Sredinske stranke, med drugim S&D, EPP in liberalci, bijejo težek boj, da bi obdržale večino, tj. 376 sedežev. Politico, znan politični portal, sicer po zadnjih projekcijah napoveduje 173 sedežev za EPP, 149 sedežev za S&D in 101 sedežev za liberalce, kar jim zagotavlja večino.

Projekcije tudi kažejo na dober rezultat Zelenih na evropski ravni. Zeleni se dobrega rezultata že veselijo med drugim v Nemčiji, na Nizozemskem in Irskem.

Kako uspešne bodo populistične stranke?

Največje vprašanje ostaja, koliko glasov bodo zbrale nacionalistične in evroskeptične stranke, ki jih želi v Evropskem parlamentu pod skupno "zastavo" združiti italijanski populist Matteo Salvini.

Zaenkrat so nekoliko slabši rezultat od pričakovanega zabeležili avstrijski svobodnjaki, ki jim je nekaj glasov odnesla afera Ibiza, ki je pokopala kariero njihovega zdaj že nekdanjega šefa, državo pa čakajo predčasne volitve.

V Nemčiji je skrajno densa AfD sicer izboljšala rezultat iz leta 2014, a poslabšala rezultat z državnozborskih volitev leta 2017. Nekateri nemški analitiki že govorijo o tem, da so nemški volivci AfD namenili zaušnico, bogato pa so nagradili Zelene.

Na Madžarskem medtem kaže na prepričljivo zmago Orbanovega Fidesza s 56 odstotki glasov.