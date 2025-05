V znanju iz prve pomoči že tretje leto prvak Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Po končanem tekmovalnem delu je sledil veliki trenutek: razglasitev zmagovalcev, ki so ga na trnih pričakovale vse ekipe. Že tretje leto zapored je bila najboljša ekipa Srednje zdravstvene šole Ljubljana, ki je torej osvojila prvo mesto. Drugo mesto je pripadlo dijakom Srednje šole Zagorje ob Savi. Tretje mesto so osvojili dijaki Gimnazije Celje – Center. Preostale srednje šole so si razdelile četrto mesto: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Ledina, Gimnazija Poljane, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, I. Gimnazija Maribor, Šolski center Šentjur in Gimnazija Tolmin.

"Zbrani srednješolci so bili že kar na trnih, ko jim je strokovna vodja preverjanja, Tina Jakopič Aškerc , razložila pravila ter jim zaželela obilo znanja na petih zanimivih, raznolikih in tudi nepredvidljivih deloviščih. Na uspešno pot jih je pospremil tudi medved Henri, maskota Rdečega križa Slovenije, ki je izredno priljubljen, kjerkoli se pojavi, prav posebno mesto pa ima seveda v srci najmlajših," so zapisali v Rdečem križu Slovenije.

Po deževnem četrtku, ko so svoja znanja prve pomoči preverjali študentje, se je v petek v Črnomlju preizkusilo še deset slovenskih srednjih šol, ki so bile najbolj prepričljive že na lokalnih in regijskih preverjanjih.

Petkovo tekmovanje je sicer spremljal tudi pester program. Odprli sta ga učenki Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ema Matković in Dilara Rustemi s pesmijo Metulj Tadeje Mraz Novak. Zbrane dijake so nato nagovorili Jaka Birkelbach, podžupan Občine Črnomelj, Ljudmila Kocjan, predsednica RKS – OZ Črnomelj, ter Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS. Člani starejše folklorne skupine OŠ Mirana Jarca pa je izvedla tradicionalno belokranjsko pesem Zeleni Jure – tradicionalni ples in petje pa so popestrili z zanimivim hip-hop vložkom. Prireditev so dodatno popestrili prijetni kitarski akordi Luke Martina Kavška, simpatična Anika Birkelbach je izvedla doživeto interpretacijo Čuk sedi na palici, piko na i pa sta s hip-hop plesnim nastopom postavili Maruša Pezdirc in Neža Badjuk.

Danes, v sobot, pa je potekalo še tekmovanje osnovnošolcev iz cele Slovenije, ki so se prav tako pomerili na petih deloviščih v Črnomlju. Svoja znanja prve pomoči so preverjali učenke in učenci 12 slovenskih osnovnih šol, ki so največ znanja in veščin prve pomoči prikazali že na lokalni in potem še na regijski ravni.

Vse osnovnošolce je poleg preverjanja praktičnega znanja čakalo tudi teoretično preverjanje znanja, ki se nanaša na zgodovino in načela Rdečega križa ter seveda na samo prvo pomoč. "S čimer lepo zaokrožujemo tudi pomen Tedna Rdečega križa, ki ga vsako leto obeležujemo med 8. in 15. majem in letos poteka pod sloganom 'Tukaj za vas. Vedno in povsod. Na strani humanosti'," so zapisali v RKS.

Poleg najboljše šole preteklega leta, OŠ Vavta vas (RKS – OZ Novo mesto) so se pomerile še: OŠ Col (RKS – OZ Ajdovščina), OŠ Gornja Radgona (RKS – OZ Gornja Radgona), OŠ Podgora Kuteževo (RKS – OZ Ilirska Bistrica), OŠ Vojke Šmuc Izola (RKS – OZ Izola), OŠ Simona Jenka Kranj (RKS – OZ Kranj), OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (RKS – OZ Krško), OŠ Gabrovka – Dole, PŠ Dole (RKS – OZ Litija), OŠ Božidarja Jakca (RKS – OZ Ljubljana), OŠ Majšperk (RKS – OZ Ptuj), OŠ Ivana Kavčiča Izlake (RKS – OZ Zagorje ob Savi) in OŠ Šempeter v Savinjski dolini (RKS – OZ Žalec).