Poslovil se je 19-letni ris Lux

19-letni ris Lux se je skotil 24. maja 2007 v Tierparku Chemnitz v Nemčiji. Še pred dopolnjenim prvim letom se je preselil v ZOO Magdeburg, od koder je 3. februarja 2015 prišel v Živalski vrt Ljubljana. Ljubljana je tako postala njegov dom za več kot 11 let.

Danes so se prav tam poslovili od te velike mačke. "V zadnjem obdobju je zaradi visoke starosti trpel za številnimi napredujočimi degenerativnimi spremembami ledvic, srca in oči, ki so vse bolj vplivale na njegovo zdravstveno stanje in kakovost življenja," so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Ob tem so dodali, da njegovih težav kljub skrbni veterinarski oskrbi in prilagojeni negi ni bilo več mogoče zadovoljivo lajšati. "Ker je dobrobit živali naše najpomembnejše vodilo, smo po temeljiti strokovni presoji sprejeli odločitev za evtanazijo. S tem smo mu želeli prihraniti nadaljnje trpljenje in poskrbeti, da je svoje zadnje trenutke preživel mirno in dostojanstveno," so zapisali na spletu.

Oskrbniki se bodo Luxa spominjali predvsem po njegovi radovednosti, pogrešali pa ga bodo tako zaposleni kot obiskovalci, "ki so ga skozi leta radi opazovali v njegovem značilnem mirnem in radovednem raziskovanju okolice".