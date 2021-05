V ZOO Ljubljana so se razveselili mladičev jelenjadi

V ljubljanskem živalskem vrtu so se razveselili mladičev jelenjadi, med katerimi sta mala jelenčka, severni jelen, mladič losa, dočakali pa so tudi prvega letošnjega mladiča v čredi kozorogov.

Maja in junija jelenjad koti tudi v naravi. ZOO Ljubljana ob tem opozarja, da se mladičem nikakor ne smemo približevati ali jih prijemati. Mladiči so sprva preveč nebogljeni, da bi lahko ubežali nevarnosti, zato je narava poskrbela za drugačno zaščito. Ob rojstvu so tako brez vonja, saj jim žleze še ne delujejo, imajo varovalno barvo in vzorec, obenem pa jim nagon pomaga, da ves čas, ko se samice prehranjujejo in počivajo drugje, mirno in skrito čakajo na čas dojenja. Tako se najlažje prikrijejo pred plenilci.

Tudi v živalskem vrtu se mladiči prve dni skrijejo v zavetje rastlinja. Na svojih sprva nekoliko majavih in negotovih nogah pa vsak dan bolj spretno sledijo samicam, so zapisali v sporočilu za javnost.