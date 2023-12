V Zpiz leta 2022 več nepravilnosti, med drugim nepravilno določili pokojnine

Računsko sodišče je ugotovilo, da je zato zavod v najmanj 51 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v osmih primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini.

Kot izhaja iz revizijskega poročila, Zpiz v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah (matični evidenci zavarovancev, matični evidenci uživalcev pravic in evidenci o podanih izvedenskih mnenjih) ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine.

Pobotov preplačil zavod v nekaterih primerih ni izvajal v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred prodajo opreme pa ni pridobil soglasja sveta zavoda. Pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 1,1 milijona evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, so med ugotovljenimi nepravilnostmi nanizali na računskem sodišču.

Dodali so, da je zavod ob tem v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju sistemiziral delovno mesto, ki ni določeno v kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti (tarifni del). Na posameznih delovnih mestih ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev, javni uslužbenki pa je izplačal jubilejno nagrado pred izpolnitvijo pogojev zanjo.

Zavod tudi ni ravnal v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, ker je javne uslužbence zaposlil oziroma premestil na delovna mesta, za zasedbo katerih ne izpolnjujejo vseh z notranjim aktom določenih pogojev, za opravljanje študentskega dela pa je sklenil pogodbo civilnega prava, čeprav so obstajali elementi delovnega razmerja.

Zpiz med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Zavodu je podalo tudi priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Sicer pa je računsko sodišče Zpizu za računovodske izkaze za leto 2022 izreklo pozitivno mnenje. Revizija v tem delu ni vključevala terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava RS.