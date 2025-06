V zraku spet puščavski prah, po toplem koncu tedna prihaja ohladitev

Ob tem na Agenciji za okolje opozarjajo, da smo vstopili tudi v sezono višjih ravni ozona, ki pa so zaradi interakcije s puščavskim prahom trenutno nižje od pričakovanih.

Konec tedna bo v znamenju sončnega in vročega vremena, ki ga bo v nedeljo popoldne in zvečer začinil prehod izrazite hladne fronte, napovedujejo na Arso.

Pred fronto bo vse dni pihal jugozahodnik, ki nam bo prinašal zelo topel in suh zrak iz območja Sredozemlja. Ponoči se bo prijetno ohladilo, v soboto bodo jutranje temperature po nižinah okoli 15, čez dan se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija, v vzhodni Sloveniji še za kakšno stopinjo več.

V nedeljo nas bo od severa dosegla izrazita hladna fronta. Zjutraj in dopoldne bo še precej jasno in zelo toplo. Sredi dneva se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Za krajše obdobje bodo zlasti na severu države možne tudi močnejše nevihte.