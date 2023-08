V Zrečah toča, plazovi in narasli hudourniki

Ceste so se na Zreškem spremenile v reke, voda je dosegla nekatere stanovanjske objekte.

"To je bila nevihtna celica, ki se je kar vrtela v tem območju med Loško Goro, Padeškim Vrhom in Skomarjem. V pol ure je bila toča, voda je odnesla nekaj škarp in ogroža nekaj mostov. Zdaj rešujemo hiše in garaže, da ne teče vanje," je povedal župan Boris Podvršnik.