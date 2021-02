V Zrečah zaradi vloma odpovedali krvodajalsko akcijo

Nepridipravi so v Zrečah vlomili v prostore, kjer bi morala potekati krvodajalska akcija. Policija je pojasnila, da so vlomilci še neznani, odtujili pa so prenosni računalnik združenja Rdečega križa Slovenske Konjice. Nov datum krvodajalske akcije bodo še sporočili.

Krvodajalsko akcijo v Zrečah, ki jo je za danes napovedal Univerzitetni klinični center Maribor, so odpovedali. Vzrok odpovedi je vlom v hotel Dobrava, kjer bi morala potekati akcija, na kateri so pričakovali 150 krvodajalcev, so povedali v Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice. icon-expand Nov datum krvodajalske akcije bodo sporočili v prihodnjih dneh. FOTO: Aljoša Kravanja Kot so pojasnili na Policijski upravi Celje, so vlomilci, ki so še neznani, iz hotela odnesli prenosni računalnik v lasti omenjenega združenja, kriminalisti pa še opravljajo ogled kraja dogodka.