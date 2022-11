V zreškem Uniorju škodo povzročilo uhajanje pare iz kadi za galvanizacijo

Kot so danes sporočili iz Uniorja, so jih o dogodku prvi obvestili sodelavci, ki so imeli vozila na parkiriščih podjetja. Takoj so ustavili proizvodnjo in o izrednem dogodku obvestili inšpektorja za okolje in prostor ter ga seznanili z dejanskim stanjem in korektivnimi ukrepi.

Pri tem so ugotovili, da je bil vzrok za dogodek v premočnem pretoku zraka v napravi za čiščenje odpadlih plinov, ki je bila posodobljena poleti. Tehnološki proces je bil zaradi tega ustavljen vse do 7. novembra, medtem pa je dobavitelj pregledal napravo in izmeril ter ustrezno nastavil pretok zraka. Istega dne so na lastno pobudo s pooblaščenim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak izvedli tehnične meritve, ki so bile skladne z zakonodajo in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.

Prav tako so na lastno pobudo s pooblaščenim izvajalcem izvedli meritve emisij v tleh v okolici podjetja, pri čemer so preliminarni rezultati vzorčenja tal pokazali, da ni bilo škodljivih vplivov za okolje in ljudi.

V zreški družbi trenutno še ocenjujejo obseg škode, ki je nastala na avtomobilih zaposlenih in okoliških prebivalcev. Madeže na vozilih, ki jih je mogoče odstraniti s poliranjem, je do zdaj prijavilo 460 ljudi, škodo pa jim bodo povrnili. Hkrati bodo skupaj z zavarovalnico organizirali ogled vozil na sedežu podjetja.