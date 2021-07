V ZSSS spor zaradi odpovedi gorenjskemu sindikalistu Jemcu

V Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu Glosa in Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so ogorčeni nad odpovedjo delovnega razmerja sekretarju v gorenjski območni organizaciji ZSSS Mateju Jemcu. Prepričani so, da gre za nezakonito odpoved, prst pa uperjajo v generalnega sekretarja ZSSS Boštjana Medika, pa tudi predsednico ZSSS Lidijo Jerkič.

Sekretarju na območni organizaciji Gorenjske Mateju Jemcu je vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) odpoved vročilo iz poslovnih razlogov, a v več sindikatih menijo, da zanjo ni nikakršnih razlogov. "Jemca se želijo znebiti, ker jih moti njegov način dela, ki je blizu ljudem in delavstvu. Tega oni niso bili nikoli sposobni in so to zavračali, zato je ogledalo, ki jim ga nastavlja Matej, skrajno moteče," je bil v današnji izjavi za javnost oster generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc. Kot je poudaril, zahtevajo takojšen preklic odpovedi o zaposlitvi. "Odločitev, da smo se spustili v ta boj, ni bila enostavna, je bila pa nujna, da zaščitimo sindikalno članstvo in delavstvo na Gorenjskem ter Jemca, sindikalista s srcem, ki ga članstvo na Gorenjskem spoštuje in ga nujno potrebuje," je še poudaril. Da je odpoved za lase privlečena, brez dejanske in pravne podlage in da zanjo ni utemeljenega razloga, zlasti pa ne poslovnega, je prepričan tudi predsednik Mitja Šuštar iz Sindikata kulture in narave Glosa. Ob tem je izpostavil, da sta ji pisno nasprotovala tako Svobodni sindikat Slovenije, katerega član je Jemec, kot tudi sindikat zaposlenih v ZSSS.

icon-expand Matej Jemec FOTO: POP TV

Šuštar je krivdo za odpoved pripisal generalnemu sekretarju ZSSS in zastopniku območne organizacije ZSSS Gorenjska Boštjanu Mediku. Šuštar mu očita, da je začel "zavestno nasprotovati pravnemu redu". Sindikati bi morali biti po Šuštarjevih besedah na strani tistih, ki se borijo za človeka in za vse tisto, kar je pravilno in pravično. V javnem pismu so omenjeni sindikati zapisali, da za Jemčevo odpoved ni kriv sindikat, ni odgovornost na zvezi, na območni organizaciji, niti na sindikatih dejavnosti, pač pa na ljudeh, ki jih vodijo. Švarc je dodal, da v ZSSS obstajajo strukture, ki načrtno zavirajo in onemogočajo sindikalni aktivizem. "To traja že predolgo časa. Nekajkrat smo že bili na tem, da o tem spregovorimo, a smo se v dobro sindikalnega gibanja vzdržali. Zdaj je sodu izbila dno odpoved pogodbe o zaposlitvi Jemcu," je dejal. Vzrok za odpoved naj bi bila finančno stanje in upad članarine, ki ne omogoča več Jamčeve zaposlitve. "Da je do takšnega finančnega stanja prišlo, je v prvi vrsti odgovornost vodstva ZSSS z generalnim sekretarjem Boštjanom Medikom in predsednico Lidijo Jerkič na čelu, ki nekaterim sindikatom dejavnosti dopuščata kršenje finančnega pravilnika zveze in s tem aktivno sodelujeta pri načrtnem finančnem izčrpavanju gorenjske sindikalne organizacije," je dejal Švarc. Jemec je v današnji izjavi dejal, da je bil nad odpovedjo šokiran, ocenjuje pa, da gre za posledico tega, da je Medik podlegel pritiskom določenih dveh, treh sindikatov. "ZSSS je centrala, ki je od osamosvojitve naredila največ za delavske in socialne pravice. Ne moremo metati vseh v isti koš, dokaz za to je tudi to, da me veliko sindikalistov podpira pri tem, da obdržim službo," je dejal.

icon-expand Predsednica ZSSS Lidija Jerkič. FOTO: Aljoša Kravanja

Je pa po Jemčevih besedah zaskrbljujoče, "da so očitno tisti, ki delujejo protidelavsko in protisocialno, dobili tako moč, da lahko pritisnejo na Medika in Jerkičevo". Jerkičevi je še očital, da se je zlagala sindikalistom na območju Gorenjske, ko jim je po njegovih besedah zatrdila, da se mimo njih na Gorenjskem ne bo odpuščalo ali zaposlovalo. Švarc je dodal, da se predsednica ZSSS na temo Jemčeve odpovedi z njimi niti ni želela sestati. Ponovil je, da zahtevajo Jemčevo vrnitev na delovno mesto. A kot je v pojasnil Medik, odpovedi ne bodo preklicali, saj so poslovni razlogi za odpoved resni in utemeljeni. "Območna organizacija Gorenjske, tako kot vse ostale teritorialne oblike zveze, so samostojne pravne osebe, ki se financirajo v pretežnem delu iz članarine in ta članarina že nekaj časa pada, predvsem zaradi Jemčevih aktivnosti," je dejal Medik. Kot je dodal, je Jemec v nenehnem konfliktu s sindikati dejavnosti, ki financirajo to območje, za katero je bil zadolžen. Ti po Medikovih besedah zato pomoč iščejo na drugih območjih, predvsem ljubljanskem. "Letos nam za financiranje območja manjka vsaj 1500 evrov, nazadnje pa se je Jemec ponovno zapletel v nek konflikt z enim od sindikatov vzgoje in izobraževanja, kjer je huje kršil svoje delovne obveznosti," je še pojasnil. Zoper nekatere akterje so bile po Medikovih besedah vložene tudi kazenske ovadbe. "Zaradi teh aktivnostih bi bil lahko sankcioniran tudi z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pa se ravno zato, ker smo sindikat, za to nismo odločili," je sklenil.