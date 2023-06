V Županovi jami prebiva Julija

V Grosuplju se te dni veselijo prav posebnega odkritja - da namreč tudi v tamkajšnji Županovi jami prebiva človeška ribica. Med igro ob bližnjem izviru so na zmajčka, ki ga je na površje očitno naplavilo obilno deževje, naleteli vrtčevski otroci in proteusa poimenovali Julija. O najdbi so takoj obvestili jamski laboratorij, ki je dal ribico v trimesečno karanteno, nudijo ji vso veterinarsko oskrbo, če bo preživela in bo zdrava, jo bodo vrnili v njeno naravno okolje. Proteuse so sicer že evidentirali na nekaj kilometrov oddaljenem Radenskem polju, v bližini Županove jame pa je to prva dokumentirana najdba.