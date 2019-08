V Žusterni bela zastava: kopališče znova odprto

Zavod za šport Mestne občine Koper bo do konca kopalne sezone na tem delu trikrat na dan izvajal vidno in olfaktorno kontrolo kopališča ter vodil dokumentacijo. V primeru zaznanih nepravilnosti bo obvestil ARSO in NIJZ.

NIJZ je na terenu ugotovil, da na vodi na kopališču in kopalnem območju ni več videti pene, prav tako ni več smradu po fekalijah. Upravljavcu kopališča so sicer svetovali nadaljnji nadzor, kopalkam in kopalcem pa, naj se ne kopajo ob iztoku meteornega kanala.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je preklical ukrep odsvetovanja kopanja v Žusterni. Zadnji rezultati analiz vode na Kopališču Žusterna so namreč pokazali, da je morje na kopališču, iztoku meteornega kanala in kopalnem območju med izlivom kanala ter mandračem Molet znova primerno za kopanje. Javni zavod za šport MOK je z droga danes snel rdečo zastavo in odstranil trakove, ki so opozarjali na neprimernost kopanja, so sporočili z občine Koper.

V zamašenem jašku našli pulover in stiropor - je šlo za sabotažo?

Kanalizacijski jašek se je zamašil, voda oziroma fekalije so se prelile v hudournik in prek njega našle pot v morje. Na komunali sumijo celo, da bi lahko šlo za sabotažo, so poročali v oddaji 24UR. V zamašenem jašku so namreč našli pulover in stiropor, kar zagotovo ni prišlo prek domačega omrežja, pač pa je jašek nekdo odprl in to vrgel noter.

Se je pa ob tem dogodku odprlo še eno vprašanje: koliko prebivalcev Žusterne je – namesto priključitve na kanalizacijsko omrežje – svoje fekalije speljalo kar do hudournika?

"Sumimo, da bi znalo biti na kakšnem delu hudournika tudi nekaj črnih priključkov. Aktivnosti iz moje strani so postavljene in od jutri naprej načeloma začnemo tudi to pregledovati," je pred dnevi povedal Alfred Draščič, direktor Marjetice Koper.

Če se bodo sumi, ki jih sedaj preiskuje tudi policija, potrdili, čakajo kršitelje precej zasoljene kazni.