V Žusterni bo lahko na plaži hkrati največ 700 obiskovalcev, v Kopru 500

Na kopališčih bo veljal podoben režim obratovanja kot lani

Obiskovalci bodo morali ohranjati varnostno razdaljo, v zaprtih prostorih na kopališčih pa nositi obrazno masko. V Žusterni bo lahko na plaži hkrati največ 700 obiskovalcev, v Kopru pa 500. Ob polni zasedenosti površin bodo na obeh kopališčih vstop začasno prepovedali, so zapisali na mestni občini.

Upravljavca koprskih kopališč, javno podjetje Marjetica Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper, sta se pred sezono lotila potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del. V Kopru so na mestih, kjer je bila trava dotrajana, to nadomestili s travno rušo, obnovili so opazovalni stolp, preuredili garderobne hiške in namestili dodatne zabojnike za ločeno zbiranje embalaže. V Žusterni so poleg opravljanja rednih vzdrževalnih del postavili nova otroška igrala in zamenjali pesek v peskovniku. V zadnjih dneh so zaključili tlakovanje celotnega območja izliva hudournika, ki so ga očistili in uredili. V ponedeljek je svoja vrata za obiskovalce odprl zunanji bazen, v katerem bodo poleti trenirali plavalci in vaterpolisti. Bazen bo odprt med 8. in 18. uro, za otroke do 4. leta starosti je vstop brezplačen.