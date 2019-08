V Žusterni odprt tudi otroški bazen

Kot je razvidno iz dokumenta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki ga je v ponedeljek objavil Arso, je bil vzrok fekalnega onesnaženja kopališča Žusterna ugotovljen in obvladan. Vzpostavljena je bila bariera ob iztoku meteorne vode v morje, izvedeni so bili temeljito čiščenje iztoka in plaže, redno vzorčenje na E. coli in enterokoke, rezultati zadnjih štirih laboratorijskih preizkušanj kopalne vode pred otroškim kopališčem pa so bili skladni s smernimi vrednostmi.

Skladno s tem so na NIJZ preklicali odsvetovanje kopanja v otroškem bazenu, ne pa tudi v iztočnem kanalu.

Ob tem pa so med drugim predlagali, da se prilagodi meja kopališča, še naprej izvaja olfaktorno in vizualno kontrolo kopališča, redno čisti nanešeno travo in ostale odpadke na kopališču, plaži in kanalu pod cesto ter vsak drugi dan vzorči in analizira kopalno vodo na iztoku meteornega kanala in na bazenu za otroke. Na dan, ko dežuje, in dan po dežju velja v primeru odprtja bariere na hudourniku po njihovem predlogu odsvetovati kopanje in sanirati posledice.

"Velik izziv naj bo iskanje celotne rešitve," še svetujejo v NIJZ.