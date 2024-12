'Kot da Golob in 660.000 upokojencev ne živimo v isti državi'

Upokojenci so letos ostali brez dodatka. Ta se je lani gibal v razponu od 145 do 455 evrov.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) pa so danes v sporočilu za javnost spomnili, da se po veljavni zakonodaji pokojnine usklajujejo v višini 60 odstotkov rasti plač in v višini 40 odstotkov rasti življenjskih stroškov. Te uskladitve pokojninski zavod izvede na podlagi podatkov državnega statističnega urada za preteklo leto, tako da ne sledijo tekoči rasti življenjskih stroškov, so poudarili.

Letošnja uskladitev pokojnin v višini 8,8 odstotka se je po njihovem opozorilu nanašala na inflacijo iz prejšnjega leta, ki bi jo pokrila le uskladitev v višini od 10 do 11 odstotkov. "Čeprav smo junija predlagali izredno uskladitev za ublažitev nastalih razmer, jo je vlada zavrnila," so spomnili.

Upokojenci so se v času inflacije po njihovih besedah soočali z velikimi težavami zaradi rasti življenjskih stroškov, saj so pokojnine kljub upoštevanju rasti plač občutno zaostajale. "Če pa bi se pokojnine usklajevale po formuli, kot jo koalicija predlaga v napovedani pokojninski reformi, bi bila slika še bistveno slabša," so posvarili.

Kot je včeraj v DZ še pojasnjeval Golob, je bila aktualna vlada po njegovem opozorilu prva, ki je po 20 letih omogočila, da se pokojnine 10.000 vdov oz. vdovcev, ki so znašale manj kot 50 odstotkov zagotovljene pokojnine, izenačijo z zneskom zagotovljene pokojnine. "V ZDUS lahko le dodamo, da se s popravkom glede vdovskih pokojnin strinjamo in da je bil ta popravek moralno etični popravni izpit vseh prejšnjih vlad, a vendarle dobi upokojenec občutek, kot da dr. Golob in 660.000 upokojencev ne živimo v isti državi," so še zapisali v izjavi.