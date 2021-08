V zvezi s spornim aditivom inšpekcijski postopek in analize vzorcev

Že nekaj tednov se po Evropi vrstijo umiki oz. odpoklici živil in surovin, ki vsebujejo aditiv gumi iz zrn rožičevca, ki ima oznako E410. Junija je namreč španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v aditivu E410, ki se uporablja v proizvodnji sladoleda, ugotovil prisotnost rakotvornega etilen oksida.

Uporaba tega aditiva je v živilski industriji zelo razširjena, se pa sicer uporablja v majhnih količinah, zato je tudi vsebnost etilen oksida ter njegovega metabolita v končnem izdelku izredno nizka in ga je težko analitsko določati.

Zaradi široke uporabe aditiva in tudi razvejane distribucije proizvodov je sledilo ukrepanje na ravni Evropske komisije, ki mu je sledila tudi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Predlog komisije je bil, da morajo izvajalci dejavnosti, ki so dali proizvode, ki vsebujejo etilen oksid – četudi le v aditivu – v promet, te proizvode umakniti in odpoklicati ter o tem ustrezno obvestiti potrošnike in pristojni organ.

Med izdelki domačih in tujih proizvajalcev, ki jih od julija umikajo tudi s polic trgovin po Sloveniji, je največ različnih sladoledov, umikajo pa tudi nekatere sadne jogurte, kefirje, pijače in rastlinske napitke, v četrtek so na seznam dodali veganske palčke.