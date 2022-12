V zvezi sindikatov opozorili na pomen dostojnega dela in plačila

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pred svetovnim dnevom človekovih pravic, ki ga obeležujemo desetega decembra, tudi letos z mirnim shodom pred poslopjem državnega zbora opozorila na pomen dostojnega dela in plačila. Predstavnike zveze je ob tem sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Kot so izpostavili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), dostojno življenje ne pomeni zgolj minimalnih potrebščin, ki zagotavljajo golo preživetje, temveč obstoj okoliščin, v katerih ima posameznik pogoje za ustvarjanje družine, možnost osebnostnega razvoja, možnost udeležbe in participacije v družbi in kulturi ter tudi pravico do zdravja in varne starosti. "Trenutno poteka cela vrsta pogajanj, povezanih z delavskimi pravicami: od zakona o minimalni plači do uredbe o povračilih stroškov, pa tudi o spremembah zakona o delovnih razmerjih, ki bodo morda prinesle obvezno božičnico," dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

icon-expand Lidija Jerkič FOTO: Bobo

Spomnila je tudi na področja, ki so pogosto zapostavljena, a zato za mnoge skupine delavcev nič manj pomembna: "To sta denimo premeščanje bremen ali poklicne bolezni." Predsednico DZ želijo v ZSSS pozvati, da naj svoj položaj izkoristi tudi za podporo zakonom, ki bi izboljšali delavske pravice, in za zavzemanje za socialni dialog. Kot so sporočili iz DZ, je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič izrazila zadovoljstvo, da predstavniki ZSSS, kot so dejali tudi na današnjem pogovoru, opažajo izboljšanje v socialnem dialogu. Socialna problematika je namreč ena od njenih prioritetnih področij dela, pri kateri pa je, kot je dodala predsednica DZ, pripravljena pomagati v sklopu svojih pristojnosti, saj je prepričana, da je treba na tovrstno tematiko redno opominjati in opozarjati.

icon-expand Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je izrazila zadovoljstvo, ker predstavniki ZSSS opažajo izboljšanje v socialnem dialogu. FOTO: Bobo