V Zvezi Sonček za spremembo zakona o volitvah v DZ

Hkrati pa je po opozorilu zveze navedena določba zakona o volitvah v DZ v nasprotju z osmim členom ustave, po katerem morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. V Sloveniji namreč od leta 2008 velja konvencija o pravicah invalidov in izbirni protokol k tej konvenciji.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor zveze Iztok Suhadolnik , si v Zvezi Sonček prizadevajo, da bi vsi posamezniki ne glede na invalidnost v skladu z mednarodno konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo lahko uresničevali volilno pravico. Kot namreč opozarjajo, je zdajšnji sedmi člen zakona v nasprotju z določbami slovenske ustave, ki določa, da je volilna pravica splošna in enaka in jo ima vsak polnoleten državljan, brez diskriminacije. Kot so še navedli v sporočilu za javnost, namreč v začetku letošnjega leta volilne pravice ni imelo nekaj manj kot 3000 polnoletnih državljanov.

Konvencija tako Sloveniji kot državi pogodbenici nalaga, da "osebam z invalidnostjo zagotovijo politične pravice in možnost, da jih uživajo enako kot drugi, med drugim, da osebam z invalidnostjo zagotovijo, da učinkovito in polno sodelujejo v političnem in javnem življenju neposredno ali s svobodno izbranimi zastopniki, vključno s pravico in možnostjo, da volijo in so izvoljeni", še opozarjajo.

Odbor za pravice invalidov, ki nadzira izvajanje konvencije, je sicer v poročilu iz leta 2018, v katerem je ugotavljal, kako Slovenija implementira določbe konvencije, izrazil zaskrbljenost zaradi uresničevanja pravice oseb z invalidnostjo do sodelovanja v političnem in javnem življenju. "Sloveniji je priporočil, naj zagotovi volilno pravico vsem osebam, ne glede na njihovo invalidnost ali drugo oviranost, ter jim omogoči podporno odločanje, pri čemer vsem osebam z invalidnostjo, ne glede na njihovo oviranost, zagotovi dostop do volilnih gradiv javnih zadev," so danes ponovno spomnili v Zvezi Sonček.