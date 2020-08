Spet nas bodo zajele nevihte z močnim vetrom in točo

Nad večjim delom Evrope se v teh dneh zadržuje vlažna zračna masa, ki predvsem v dnevnem času povzroča nastanek številnih ploh in neviht. Danes in jutri ne bo bistveno drugače. Krajevne plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi pri nas.

Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, se bo v višinah krepil zahodni veter, zato bo nevihtno dogajanje bolj pestro, kot je bilo včeraj, ko so nevihte nastajale le nad hribovitimi predeli. Večji del današnjega dneva bo sicer prevladovalo suho in deloma sončno vreme, proti večeru pa bodo predvsem severno polovico Slovenije iznad sosednje Avstrije zajele nevihte, ki se bodo zaradi okrepljenega vetra lahko povezovale v večje sisteme ali linije. Ob tem bo povečana možnost za nastanek krajevnih neurij z močnim vetrom in točo. "Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, bo težišče nevihtnega dogajanja nad severovzhodno Slovenijo, medtem ko bo na jugu in zahodu ostalo večinoma suho,"pojasnjuje.