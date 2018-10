Vabijo sončni dnevi, narava in nagrade!

V kranjskem podjetju letos praznujejo častitljiv jubilej – 20. obletnico delovanja pod okriljem mednarodne korporacije Goodyear. Odločili so se, da jo obeležijo s prav posebnim projektom. V sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom za turizem in kulturo Kranj so izbrali 20 poti po bližnji kranjski okolici – za vsako leto svojega delovanja eno.

Za vsakogar se najde svoja

Na www.Goodyear20poti.si vas čakajo zbrane vse poti, opremljene z opisi, odličnimi fotografijami in zemljevidi. Ste za tek, kolo, pohod ali novo znanje? Poti so namreč zbrane v štiri sklope: kolesarske,pohodniške,tekaškeinučne.Ker so različnih dolžin, vzponov, ravnin, tipov podlage ..., so primerne za vse! Pobrskajte po spletni strani in izberite svojo.

Nagrada za izlet? Sliši se dobro!

Obisk Gorenjske je vedno dobra ideja, še boljša pa je, če vas lahko nagradi! Goodyear na svojih 20 poteh namreč prireja super nagradno igro z edinstvenimi praktičnimi nagradami. Kaj obljubljajo?

• 5x komplet pnevmatik Goodyear za osebno vozilo

• 10x pohodniške palice Terra Nova Trail Lite

• 20x darilni bon za športno trgovino Oblak Active Wear

v30x Chilly’s trendovska steklenica

• 40x čelna svetlika Black Diamond.

Kar 105 nagrad? Tako je! Vas že mika, da bi sodelovali?