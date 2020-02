Vabilu SAB za projektno vlado so se za zdaj odzvale tri stranke

Po padcu vlade Marjana Šarca še ni znano, ali bodo predčasne volitve ali se bo oblikovala druga vlada. V petek bodo pogovori za novo koalicijo potekali pri SDS, predsednice SAB Alenka Bratušek pa je stranke z izjemo SDS povabila k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije, katere prvi cilj je sprememba volilne zakonodaje.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki je ideji SAB naklonjena, se je z Bratuškovo sestala v sredo. DeSUS je sicer poleg SDS stranka, ki ni sopodpisnica sprememb volilne zakonodaje, ki so v parlamentarnem postopku. Odločitev, ali bi poslanci DeSUS predlog podprli, se morda še lahko spremeni.

Kot pa je danes pred sejo vlade dejala Pivčeva, ji je kljub skeptičnosti do realizacije projektne vlade všeč, da se govori o projektnem pristopu, z jasno zavezanimi cilji in jasno določenimi roki za izvedbo. Na ta način bi se namreč lahko to obdobje do volitev izkoristilo za sprejem tistih stvari, ki so že na mizah in pripravljene do te točke, da bi lahko šle hitro v izvedbo.

Po mnenju Pivčeve pa morajo najprej k pogovorom pristopiti kateri izmed večjih igralcev in podati svoje strinjanje k temu, da bi se lahko potem sploh začeli pogovarjati o konkretnejših vsebinah. "Mi in SAB smo seveda odločno premalo za to," je še dodala.

V NSi vsebine današnjih pogovorov s SAB ne razkrivajo. Iz SMC pa so sporočili, da se bodo najprej udeležili petkovih pogovorov pri predsedniku SDS Janezu Janši, zato Bratuškova računa, da bi se lahko s SMC sestali prihodnji teden.

Sicer pa je zadovoljna, da nihče, s katerimi so sedeli za mizo, ideje SAB za projektno vlado ni ocenil kot nemogoče. V izjavi ob robu današnje seje vlade je spomnila, da je njihov edini cilj, da gredo na prihodnje volitve po novi volilni zakonodaji, s katero bi državljanom dali večji vpliv na izbiro poslancev. V tem času pa bi bil čas za sprejem še drugih nujnih zakonodajnih predlogov. Izpostavila je skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.