Vabljeni na FrikaFest, Kmečki praznik v Tolminu

V Tolminu bo 12. oktobra potekal 4. FrikaFest, festival posoških kmetij in ljubiteljev tradicionalne Tminske frike. Festival je nastal v čast pastirjem, ki se običajno sredi oktobra vračajo s planin, kjer so poleti sirili mleko in pekli friko, medtem ko se je živina prosto pasla po najboljših gorskih pašnikih. Stojnice na FrikaFestu bodo polne lokalnih izdelkov in pridelkov, po različnih lokacijah Tolmina pa bo potekal zanimiv izobraževalno kulturni program katere rdeča nit je lokalna kulinarika, tradicija in kmetijstvo.

FrikaFest Turizem Dolina Soče FOTO: Žiga Koren

Festivalska jesen v Dolini Soče V soboto, 12. oktobra se bodo ulice Tolmina napolnile z bogato obloženimi stojnicami polnimi lokalnih dobrot, rokodelskih izdelkov in posoških jedi. FrikaFest bo praznično zaobjel celomesečno dogajanje v sklopu pisane festivalske jeseni v Dolini Soče. V petek, 13. septembra sta jo otvorila Festival pohodništva Dolina Soče in Jestivalski meniji bližnjih restavracij in gostiln. Kulinarično ponudbo je nadaljeval Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, ki je v prvi vrsti posvečen tradicionalni lokalni sladici – kobariškim štrukljem. Dogajanje v Dolini Soče pa še zdaleč ni končano, ta konec tedna se bo namreč v Tolminu odvijal FrikaFest, gurmanski dogodek, kjer se srečajo pastirska tradicija in lokalni okusi.

FrikaFest, Kmečki praznik v Tolminu FOTO: Žiga Koren (arhiv Turizma Dolina Soče)

Vabljeni na kmečki praznik v Tolmin FrikaFest - Kmečki praznik Tolmin, ki bo potekal 12. oktobra v Tolminu, obljublja pestro dogajanje za vse generacije. Uvodni, petkov program se bo začel v Tolminskemu muzeju s predavanjem ob 150-letnici ustanovitve prvega mlekarskega društva in s trajnostno izmenjavo oblačil

Jaz tebi - ti meni BUTIK, ki bo v sosednjemu Kinogledališču Tolmin. V soboto pa se že kmalu po 9.00 začne raznolik program, ki bo potekal po ulicah in trgih Tolmina. Na parkirišču za Kinogledališčem bo razstava plemenske živine, avkcija goveda in razstava živali ZaTminske kmetije, jahanje s poniji ter srečanje harmonikarjev Glasbenega centra harmoNIKA. Pozornost bodo gotovo vzbudile tudi razstava kmetijske mehanizacije za razvoz gnoja nekoč in danes, Zatminska Kamarnca in Potujoči brusači iz Rezije. Kmečki del festivala bo popestrila glasbena skupina Damačica. Delček dogajanja se bo odvijal tudi v športnem parku Brajda, kjer bodo bungee trampolini in otroški kotiček z Malo hišo.

Razstava plemenske živine in avkcija goveda FOTO: Žiga Koren (arhiv Turizma Dolina Soče)

Vse pripravljeno na tekmovanje v pripravi frike Na Mestnem trgu bo na ogled razstava najboljših sirov iz Doline Soče in razstava zelenjave lokalnih kmetij. Pod šotorom se boste lahko srečali in poklepetali z Ženskami sveta v dolini Soče ''Stronger together'' namen katerega je druženje in povezovanje žensk iz različnih koncev sveta, ki pa jih je vsako na svoj način pot zapeljala v Dolino Soče. Med 10.00 in 17.00 bo vrata odprl Tolminski muzej, kjer si lahko ogledate razstavo "Želite prosim". Tudi v soboto, bo v Kinogledališču Tolmin možnost izmenjave jesenskih kosov oblačil med 10.00 in 18.00. Od 17.00 do 20.00 pa boste obiskovalci lahko sodelovali pri ocenjevanju Tminske frike, ki jo bodo pripravljale prijavljene tekmovalne skupine.

Tradicionalno tekmovanje v pripravi frike FOTO: 2Lindens Photography (arhiv Turizma Dolina Soče)

Kulinarična delavnica Kako se ljubita sir in vino V času FrikaFesta bo od 16.00 do 17.00 potekala degustacijska delavnica z Valterjem Kramarjem z naslovom "Kako se ljubita sir in vino". Na tej delavnici boste spoznali, kako izbrati pravo vino za določeno jed. Valter Kramar, rojen v Hiši Franko, je svojo someljersko kariero začel pred tridesetimi leti v Italiji. S pomočjo vinarjev, ki so imeli drugačen pristop k pridelavi in vinifikaciji, je hitro sprejel filozofijo sonaravno pridelanih vin. Danes velja za pionirja in velikega zagovornika naravnih vin. Udeležencem delavnice bo s svojim bogatim znanjem in izkušnjami predstavil nekaj možnosti izbire pravega vina in sira. Vabljeni, da se na delavnico prijavite do sobote, 12. oktobra do 12.00 ure oziroma do zapolnitve mest.

Na stojnicah kraljujejo lokalne dobrote in rokodelski izdelki. FOTO: Žiga Koren (arhiv Turizma Dolina Soče)

Stojnična ponudba – od sirov do ozimnice Na FrikaFestu lahko najdete najboljše pridelke in izdelke iz lokalnega okolja. Tako boste na stojnicah lahko opazili tudi znak kakovosti Iz Doline Soče, katerega je v zadnjih letih pridobilo že veliko okoliških kmetij, gostinskih ponudnikov, rokodelcev in lokalnih ustvarjalcev. Pridobljeni certifikat lokalne kakovosti ima ključno vlogo pri spodbujanju dviga kakovosti in povezovanju lokalne ponudbe ter vzpostavljanju kratkih dobavnih verig. Teritorialne blagovne znamke predstavljajo most, ki povezuje ponudnike z uporabniki in spodbuja zaupanje v lokalno proizvedene certificirane izdelke in storitve. Na FrikaFestu bodo predstavljene tudi teritorialne kolektivne blagovne znamke iz območja Julijskih Alp.

Živahno staro jedro v Tolminu na dan FrikaFesta FOTO: 2Lindens Photography (arhiv Turizma Dolina Soče)

V tolminskem starem mestnem jedru bo dišalo po friki Na glavnem trgu in po bližnjih ulicah, bodo postavljene stojnice z izdelki in pridelki, ter tudi stojnice s tradicionalno friko Turistične kmetije Široko, Ekološke turistične kmetije Pri Lovrču, Bovške Kuhnce, Zatminske Kamarnce, Rekreativnega društva Lahnca – Volarje in Mad Mountain Beach Bara. Vsak ima svoj recept, po katerem ga domačini že dobro poznajo. Poleg frike pa bo moč dobiti tudi druge lokalne jedi kot je jota, polenta, postrv, njoki, gobe, štruklji... Pri glavnemu odru si ne pozabite ogledati še delavnice in predstavitve Kulturnega društva podeželskih žena Gornjega Posočja, kjer bo v dopoldanskem času potekal tudi bogat srečelov. Večer bomo zaključili s koncertom glasbene skupine Batista Cadillac.

Vsak ima svoj skrivni recept za najboljšo friko FOTO: Žiga Koren (arhiv Turizma Dolina Soče)

icon-expand