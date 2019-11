Vabljeni na največji slovenski športni kongres v Portorožu

V mnogoštevilnih praktičnih delavnicah , ki jih bodo vodili vodilni domači in tuji strokovnjaki na področjih fitnesa , skupinske fitnes vadbe in pilatesa , bodo svoje strokovno znanje nadgrajevali trenerji in inštruktorji fitnesa ter ostali slovenski športni delavci.

Težko je slediti vsem novitetam in pobudam, ki nastajajo na tržišču in strokovnim dilemam, kako naj treniramo, da bo učinek v tekmovalnem športu, zdravju in dobrem počutju ljudi maksimalen. Veliko je pasti in skušnjav, ki nas lahko zapeljejo v nestrokovno delo in pretiran svet dobička. V želji, da bi preprečili negativne pojave v fitnes industriji in samem športu, se FZS kot odgovorna nacionalna športna zveza za področje fitnesa, skupinskih fitnes vadb in pilatesa trudi zagotoviti:

- nove standarde in merila za kvalitetno strokovno vadbo, ki naj bo javno dostopna,

- kvalitetne vsebinske vadbene programe,

- nadzor nad uporabo nedovoljenih in škodljivih substanc,

- sistem učinkovitega strokovnega usposabljanja in licenciranja strokovnih kadrov,

- sistem nadzora.

PROGAM NEDELJA: