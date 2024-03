Vabljeni na odprtje kolesarske sezone v Hervis

Sonny Colbrelli, simbol vztrajnosti, moči in neizmernega talenta, je z vrhunskimi rezultati, kot so zmaga na Paris-Roubaix leta 2021, dvakratna osvojitev skupnega seštevka na Benelux Tour in večkratne zmage na prestižnih dirkah, kot so Gran Premio Bruno Beghelli, Tre Valli Varesine in De Brabantse Pijl, dokazal, da je med najboljšimi kolesarji na svetu. V letih od 2017 do 2022 je kot član ekipe Bahrain-Merida dosegel zavidljive uspehe, vključno z zmago na Brabantse Pijl leta 2017. Njegova kariera je bila polna vrhuncev, vendar je leta 2022 zaradi zdravstvenih težav s srcem napovedal upokojitev.

Ekipa Bahrain Victorious ni le zbir elitnih kolesarjev, ampak tudi simbol ambicij in optimizma Kraljevine Bahrajn, ki si prizadeva za izjemne uspehe tako na kolesarskih dirkah kot izven njih. Vsak član ekipe Bahrain Victorious ponosno zastopa svojo ekipo in državo, podprto s strani vodilnih bahrajnskih institucij. Ekipa, ki je na svetovni kolesarski sceni prisotna že od leta 2017, se ponaša z neprekinjeno podporo Merida Bikes , ki je ključni partner ekipe in zagotavlja inovativna ter zmagovalna kolesa.

Osrednja gosta dogodka bosta predstavnika ekipe Bahrain Victorious, nekdanji italijanski kolesar Sonny Colbrelli in kolesarski domačin Matej Mohorič , pridružil pa se jima bo tudi Andreas Rottler, generalni direktor Merida Europe GmbH. Dogodek je odlična priložnost za vse, ki želite izvedeti več o vzponih in izzivih profesionalnega kolesarstva ter dobiti dragocen vpogled v življenja svetovno priljubljenih kolesarjev.

Matejeva zgodba o vzponih in padcih je dosegla vrhunec v letu 2021, ko je dva meseca po dramatičnem odstopu na Giru osvojil dve etapni zmagi na Tour de France, s čimer je dokazal svojo neomajnost in trdnost. Vrhunec njegove kariere je prišel leta 2022 z zmagoslavjem na prestižni dirki Milano–San Remo. Matejev neustavljivi nagon za zmago se je nadaljeval v letu 2023, ko je v fotofinišu osvojil etapo 19 na Tour de France ter pozneje zmagal na UCI Svetovnem prvenstvu v gravel kolesarjenju, kjer je s samostojnim napadom v zadnjih 20 km dokazal svojo moč in taktično spretnost. Uspelo mu je nekaj, kar uspe le redkim – osvojil je vse etape na vseh treh dirkah Grand Tour!

Tudi Matej Mohorič, ena izmed najsvetlejših zvezd v svetu kolesarstva in prvi kolesar v zgodovini, ki je osvojil svetovne naslove v mladinski kategoriji leta 2012 in v kategoriji do 23 let leta 2013, je že od samega začetka svoje kariere dokazoval, da je sila, na katero je treba računati.

Blagovna znamka Merida je specializirana za visokokakovostna cestna, gorska in električna kolesa, sinonim za zanesljivost in napredno tehnologijo. Pot podjetja od proizvajalca originalne opreme, ki je lansiral BMX in cestna kolesa, do postanka pionirske sile v industriji, je zaznamovana s pomembnimi mejniki. Posebej velja izpostaviti Meridino podjetje v segmentu gorskega kolesarstva v 80. letih za ameriški trg in njeno sodelovanje z Einarjem Steen-Olsenom, ki je postavilo temelje za njen globalni status blagovne znamke. Zgodovinska pot Meride je okrašena z dosežki, vključno s tem, da je postala prvi proizvajalec koles, uvrščen na tajvansko borzo leta 1992, zagnala inovativno eKolo in pridobila naziv prvega proizvajalca koles na Tajvanu s certifikatom ISO. Ti dosežki poudarjajo Meridino zavezanost varnosti, kakovosti in inovacijam. Širitev podjetja na področje dirkanja zunaj cest in ustanovitev raziskovalno-razvojnega centra v Nemčiji še dodatno ponazarjata njeno predanost premikanju meja možnega v tehnologiji kolesarjenja.

Čeprav se je podjetje umaknilo iz vloge glavnega sponzorja, je Meridino partnerstvo z ekipami, kot je Bahrain-McLaren, zagotovilo njegov vpliv na razvoj vrhunskih tekmovalnih koles, kot je najnovejše v seriji Reacto. Meridina trajna zavezanost izboljšanju kolesarske izkušnje z inovacijami, kakovostjo in zmogljivostjo utrjuje njen položaj vodilne v industriji proizvodnje koles.

Pričakujemo vas v torek, 26. 3. 2024, ob 17. uri v trgovini Hervis v trgovskem centru Citypark.

V naši trgovini pa ne najdete le koles in e-koles; nudimo tudi druge kolesarske storitve : strokoven, ugoden in sodoben kolesarski servis, kjer usposobljeni strokovnjaki poskrbijo, da bo vaše kolo pripravljeno na novo kolesarsko sezono. Zagotavljamo varno in udobno vožnjo za vse kolesarske navdušence. Izkoristite tudi našo brezplačno storitev izbire ustrezne velikosti kolesa z napravo Smartfit Q4. Ta revolucionarna naprava lasersko izmeri vaše proporce in vam predlaga popolno kolo za vaše potrebe.

Pridružite se nam

