Vabljeni na Teden športa

S programom Razgibajmo Ljubljano so se Ljubljančanke in Ljubljančani letos že razgibali. S Športno zimo na zasneženem Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici so se lahko preskusili v teku na smučeh, v spomladanskem delu so se lahko vključili v številne in raznolike brezplačne rekreativne vadbene dejavnosti, poletni dogodek pa je bil namenjen veslanju na Ljubljanici. Septembra čaka Ljubljančane še Športna jesen z bogato ponudbo za zdrav življenjski slog. Večino aktivnosti, ki so na voljo meščanom vseh starosti lahko spoznate na Tednu športa. Potekal bo od sobote, 7., do sobote, 14. septembra, zajemal pa predstavitve vadbenih programov, rekreativna tekmovanja, jutranjo telovadbo, Miniolimpijado za šolarje in že tradicionalno Športno tržnico, ko se bodo 14. septembra, na Kongresnem trgu in v parku Zvezda predstavila društva in klubi s svojo aktivno ponudbo programov v novi vadbeni sezoni. Pripravljajo tudi nagradna presenečenja. Podroben program je objavljen na www.razgibajmoljubljano.si.

Teden športa sodi v program Razgibajmo Ljubljano, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Naročnik oglasa je SZLJ.