Vaginalno vnetje pomagajo preprečevati tudi vložki in tamponi iz 100 % organskega bombaža

Vaginalno vnetje je pogosta težava, ki poleti pesti kar precejšen odstotek žensk. Visoke temperature, potenje, premočene kopalke in vlaga predstavljajo idealne pogoje za širjenje okužb intimnih predelov. Glivice iz rodu Candida so naravno prisotne v vaginalni flori, in dokler so v ravnovesju z drugimi mikrobi, ne povzročajo večjih težav. Ko pa se naravno ravnovesje mikroorganizmov v nožnici poruši, povzroči vaginalno okužbo (kandidozo). Vnetje nožnice spremljajo neprijetna srbečica, pekoča nožnica in izcedek, občasno pa še vnetje mehurja.

Vaginalno vnetje je posledica neravnovesja mikroorganizmov v telesu Vaginalno vnetje je posledica porušenega ravnovesja vaginalne flore. Neravnovesje se največkrat ustvari zaradi nezdrave prehrane, prekomernega potenja, mokrih oblačil, nepravilne zaščite ob mesečnem perilu, potovanj in nečistih bazenov. In v času, ko se veliko kopamo, je tega v izobilju. Pogost krivec za vnetja v intimnih predelih so mokre kopalke. Ker so izdelane iz materiala, ki ne diha, zadržujejo in vpijajo veliko vode, s tem pa tudi nečistoč. Razrast bakterij hitro privede do številnih okužb, ki nam lahko pokvarijo sicer brezskrbne počitnice. Ker se poleti tudi več potimo, je treba poskrbeti za suha oblačila in spodnje perilo. Prepotena oblačila namreč ustvarjajo idealno (toplo in vlažno) okolje za razrast glivic. To najlažje preprečimo z uporabo spodnjega perila in oblačil iz organskega bombaža. Organski bombaž je naraven, okolju prijazen material, ki diha in ne draži kože. Ker se ponaša z edinstvenimi lastnostmi, je njegova uporaba vsestranska. Hitro razmnoževanje škodljivih mikroorganizmov ter s tem vaginalno vnetje pomagajo preprečevati tudi vložki in tamponi iz organskega bombaža .

Tamponi in vložki iz bombaža pomagajo preprečevati vnetje intimnih predelov Vnetje intimnih predelov je nekaj, s čimer se vsaj enkrat v življenju sreča vsaka ženska. V podjetju Tosama se zavedajo pomembnosti zdrave vaginalne flore, vedo pa tudi, kako odločilen vpliv nanjo imajo naravni izdelki. V ta namen so zasnovali blagovno znamko Natura Femina Organic. V njej so tamponi in vložki naravne sestave, ki ne vsebujejo barvil, parfumov, klora, gela, praškov ali drugih dodatkov. Dermatološko testirani, pH nevtralni izdelki so zahvaljujoč naravnim ovojnim, zaščitnim in embalažnim materialom 100 % razgradljivi. Ovojna folija in zaporna plast sta narejeni iz MaterBi koruznega škroba, vrhnja plast in jedro pa iz 100 % organskega bombaža.

Zakaj so tako pomembni higienski izdelki iz 100 % organskega bombaža? Ste vedeli, da so neprimerni higienski izdelki med menstruacijo eden od možnih krivcev za vaginalna vnetja? Da bi se izognili neprijetnim stranskim učinkom vnetja, je najbolje poseči po higienskih izdelkih iz 100 % organskega bombaža. Slednji je proizveden po ekoloških kmetijskih standardih. To pomeni, da gojenje organskega bombaža ne dovoljuje gensko spremenjenih organizmov (GSO) ali strupenih kemikalij. Zaradi tega so izdelki nežnejši do kože, mehkejši, udobnejši in zračnejši.

