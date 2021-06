Vojaške mornarice v slovenskih vodah: poteka vaja Adrion 21

Vojaške mornarice Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Italije in Slovenije se do petka, 4. junija, na mednarodni pomorski vaji Adrion 21 urijo v teritorialnih vodah Republike Slovenije ter v mednarodnih vodah, so sporočili iz Slovenske vojske.

15. zaporedno vajo je letos gostila Republika Slovenija, na njej pa so od 30. maja do 4. junija poleg 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske sodelovale vojaške mornarice Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Po prvem, računalniško podprtem delu vaje marca letos, se vaja nadaljuje z aktivnostmi v pristanišču in v teritorialnih vodah Republike Slovenije ter v mednarodnih vodah. Namenjena je urjenju načrtovanja in izvajanja večnacionalnih pomorskih operacij, krepitvi povezljivosti med udeleženimi pomorskimi silami in krepitvi regionalnega sodelovanja. Jadransko-jonska pobuda je bila ustanovljena leta 2000 s podpisom Anconske izjave in pomeni podlago za krepitev jadransko-jonskega teritorialnega sodelovanja na področju razvoja, zaščite morja in spodbujanja stabilnosti. Pomorska vaja Adrion FOTO: Bruno Toič MORS V petek bo na potniškem terminalu v Kopru potekala predstavitev pomorske vaje. Na predstavitvi bodo sodelovali poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc, poveljnik 430. mornariškega diviziona kapitan bojne ladjeBogomir Tomažičin predstavniki držav udeleženk poveljnik albanske flote kapitan Sabri Gjinollari, poveljnik mornarice Črne gore kapitan Goran Đurković, načelnik štaba grške mornarice kapitan Christos Deyannis, poveljnik hrvaške flote kapitan Darko Malečićter načelnik 5. sektorja italijanske mornarice kontraadmiral Massimiliano Lauretti.