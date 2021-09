Vaja državnega pomena: pripravljenost ob letalski nesreči

V sodelovanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podjetja Fraport Slovenija in UKC Ljubljana je potekala praktična vaja, s katero so udeleženi preverjali, kako pripravljeni so, če se zgodi nesreča zrakoplova. V prvem delu se je vaja odvijala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, drugi del pa je potekal v prostorih UKC Ljubljana. Vaja je bila organizirana in izvedena v razmerah, ko zaradi omejitve virusa covid-19 veljajo strogi ukrepi.

V prvem delu vaje, ki je potekala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so udeleženi preizkušali svojo organiziranost, pripravljenost in odzivnost.

Današnja vaja je pomembna z vidika zagotavljanja hitrega in učinkovitega ukrepanja ob nesreči zrakoplova. Po oceni organizatorjev je nujna za zagotovitev pripravljenosti in usposobljenosti v razmerah razširjene nalezljive bolezni. Čeprav so pristojne reševalne službe na področju zaščite in reševanja ves čas zagotavljale pomoč v nesrečah, pa je bilo njihovo usposabljanje in preverjanje usposobljenosti omejeno. Današnja vaja je bila namreč prva praktična vaja, ki so jo izvedli na področju zaščite in reševanja po marcu 2020.