Vaja na vojaškem letališču: več kot 300 gasilcev, vojakov in reševalcev

Cerklje ob Krki , 09. 10. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 8 minutami

Tanja Volmut
Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki je več kot 300 vojakov, gasilcev in reševalcev preverilo svojo pripravljenost ob hudi nesreči. Po scenariju sta trčili vojaško transportno in civilno športno letalo, medtem ko je eno pristajalo, drugo pa vzletalo. Eno je zletelo s steze, drugo se je zaletelo v skladišče z minami. Posledice so bile hude: požar, eksplozije, hude poškodbe potnikov in več mrtvih.

