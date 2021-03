Vaja Premik '91 je pomenila pretvorbo TO v Slovensko vojsko

Državni zbor je spomladi leta 1991 nadaljeval sprejemanje odločitev, ki so dale pravno podlago za delovanje nastajajoče slovenske vojske, vse skupaj pa je imelo za posledico medsebojno zaupanje vseh glavnih deležnikov in ljudi, zaradi česar smo nato v osamosvojitveni vojni tudi ubranili državo, je še ocenil Pahor. Minister za obrambo Matej Tonin je poudaril, da našemu narodu prav nič ni bilo podarjeno: "Vse, kar smo dosegli, smo morali izbojevati sami."

Če je bil postroj TO v Kočevski Reki decembra 1990 politično sporočilo, da so slovenske oblasti pripravljene odločitev ljudi na plebiscitu ubraniti tudi s silo, pa so politične in vojaške sile z akcijo Premik že preverjale sposobnost nastajajoče slovenske vojske za obrambo domovine, če bo ta izzvana od jugoslovanske armade, je spomnil Pahor. V tem smislu lahko po njegovem vidimo zrelost političnega in vojaškega razmišljanja o procesih, ki smo jim bili tedaj priča. "Postajalo je jasno, da bo Slovenija v skladu z odločitvijo ljudi na plebiscitu razglasila svojo neodvisnost in da bo verjetno s tem izzvala jugoslovansko armado ter morala pokazati svojo usposobljenost v vojaškem spopadu z njo," je dodal predsednik republike.

Vaja Premik je bila po njegovih besedah signal, da mislimo resno, da smo zrel narod, ki je pripravljen, da tudi v vojaškem smislu "uresniči svoje legitimno zgodovinsko hrepenenje in na plebiscitu izraženo voljo ljudi".Konkretno je vaja Premik pokazala, da je tudi Teritorialna obramba lahko manevrska sila, ki ni vezana na prostor, ter da se lahko njene enote združujejo kjerkoli po Sloveniji. Širši javnosti je Slovenija pokazala svoje zmogljivosti, kar je tudi vlivalo samozavest slovenskemu narodu.

Tonin je izpostavil, kako je zgodovina med drugim pokazala, da je plebiscitarno odločitev bilo treba zavarovati tudi s silo, pri tem pa je izpostavil pomen zagotavljanja ustreznih proračunskih sredstev za modernizacijo Slovenske vojske in s tem zagotovitve varnosti države. Načelnik republiškega štaba Teritorialne obrambe v tistem obdobju Janez Slaparje navedel, da je v vaji Premik skupno sodelovalo več kot 500 oseb, v njenem okviru pa so bataljon TO iz Vogrskega na Goriškem prepeljali na širše območje Šmarjete na Dolenjskem.

Sama vaja je pokazala na izjemno visoko vojno pripravljenost TO in na to, da so opustili ozke teritorialne okvire delovanja. Prav tako je pokazala izjemno motiviranost vseh sodelujočih, je še ocenil Slapar.