Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vaja v predoru Pletovarje pokazala dobro usklajenost ekip v primeru večje nesreče

Slovenske Konjice, 08. 11. 2026 11.34 pred 7 urami 2 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Vaja Predor Pletovarje

V noči na nedeljo je v predoru Pletovarje na štajerski avtocesti potekala regijska vaja zaščite in reševanja. V vaji obvladovanja nesreče v avtocestnem predoru je sodelovalo okoli 160 pripadnikov različnih reševalnih in intervencijskih služb, vaja pa je po navedbah pristojnih v splošnem pokazala dobro pripravljenost ekip v tovrstnih kriznih razmerah.

Scenarij je predvideval hudo prometno nesrečo v zgodnjih jutranjih urah v predoru Pletovarje, v smeri proti Slovenskim Konjicam. Voznik tovornega vozila po scenariju zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja razmer izgubi nadzor nad vozilom, trči v steno predora, vozilo zagori in obstane na vozišču. Vanj nato trčita še dve osebni vozili. 

Takoj po nesreči se zapreta obe cevi predora, a zaradi ustavljanja prometa v nasprotni smeri pride pred predorom do še ene prometne nesreče, ko osebno in tovorno vozilo s cisterno trčita v stoječo kolono vozil.

Vaja Predor Pletovarje 2026 je potekala med 3. in 4. uro zjutraj, zaradi česar je bila štajerska avtocesta na nedavno prenovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konjicami med 1. in 6. uro v obe smeri zaprta.

Namen vaje je bil praktično preveriti postopke obveščanja in aktiviranja enot, usklajenost delovanja ter operativno pripravljenost gasilskih enot, nujne medicinske pomoči, policije, vzdrževalcev avtoceste ter regijskega štaba civilne zaščite v primeru tako velikega izrednega dogodka.

Vodja vaje in poveljnik civilne zaščite za zahodnoštajersko regijo Janez Melanšek je po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje ocenil, da je vaja uspela, so se pa pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih nameravajo v predpisanih rokih odpraviti. Izpostavil je predvsem sistem radijskih zvez ZARE.

Vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Darko But je pojasnil, da tovrstne vaje potekajo vsako leto, pomembne pa so zaradi usklajevanja pristojnih služb. S pripravami na tokratno vajo so začeli junija, ekipe pa so po njegovih besedah prikazale dobro usposobljenost.

Med drugim so na vaji testirali tudi nove rešitve prenosa slike z delovišč. Po besedah direktorja in poveljnika Poklicne gasilske enote Celje Borisa Žnidarka so preizkusili drone in telesne kamere, s katerimi so lažje vodili in nadzirali delovanje ekip na terenu.

Na regijski vaji je sodelovalo okoli 160 pripadnikov različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter predstavnikov Darsa. Organizirali so jo celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje, regijska civilna zaščita ter Dars.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
dars vaja predor pletovarje štajerska avtocesta nesreča

Odziv Nika Popoviča: zanika vse povezave s kriminalom

Vodenje HSE prevzema Uroš Podobnik

24ur.com Reševalna vaja v predoru: kako dobro smo pripravljeni na nesreče?
24ur.com Železniška nesreča: kako so pripravljene sile za zaščito in reševanje?
24ur.com Vozilo jeznega soseda umaknila šele žena, 19 intervencij je bilo nujnih
24ur.com Dramatično reševanje s strehe, helikopter in več ponesrečenih: obsežna občinska vaja pokazala izjemno pripravljenost gasilcev v Polhovem Gradcu
24ur.com Glavni pomočniki na nebu: kako droni rešujejo življenja?
24ur.com Na Jesenicah posredovalo 40 gasilcev in 25 reševalcev
24ur.com Kaos med potapljanjem: prosili posadko, naj obrne trajekt
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lana2013
08. 11. 2026 12.42
A ni dovolj da st9jimo zaradi ne-dela na ac sedaj se zaprejo tato ker imaho vajo... in jaz placujem vinjeton...a ni mozno narditi taksne vaje kje drugje
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Nekoč sta si šla na živce, zdaj sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
dominvrt
Portal
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Dogodek
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022