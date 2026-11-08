Vaja v predoru Pletovarje pokazala dobro usklajenost ekip v primeru večje nesreče

Takoj po nesreči se zapreta obe cevi predora, a zaradi ustavljanja prometa v nasprotni smeri pride pred predorom do še ene prometne nesreče, ko osebno in tovorno vozilo s cisterno trčita v stoječo kolono vozil.

Scenarij je predvideval hudo prometno nesrečo v zgodnjih jutranjih urah v predoru Pletovarje, v smeri proti Slovenskim Konjicam. Voznik tovornega vozila po scenariju zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja razmer izgubi nadzor nad vozilom, trči v steno predora, vozilo zagori in obstane na vozišču. Vanj nato trčita še dve osebni vozili.

Vaja Predor Pletovarje 2026 je potekala med 3. in 4. uro zjutraj, zaradi česar je bila štajerska avtocesta na nedavno prenovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konjicami med 1. in 6. uro v obe smeri zaprta.

Namen vaje je bil praktično preveriti postopke obveščanja in aktiviranja enot, usklajenost delovanja ter operativno pripravljenost gasilskih enot, nujne medicinske pomoči, policije, vzdrževalcev avtoceste ter regijskega štaba civilne zaščite v primeru tako velikega izrednega dogodka.

Vodja vaje in poveljnik civilne zaščite za zahodnoštajersko regijo Janez Melanšek je po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje ocenil, da je vaja uspela, so se pa pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih nameravajo v predpisanih rokih odpraviti. Izpostavil je predvsem sistem radijskih zvez ZARE.

Vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Darko But je pojasnil, da tovrstne vaje potekajo vsako leto, pomembne pa so zaradi usklajevanja pristojnih služb. S pripravami na tokratno vajo so začeli junija, ekipe pa so po njegovih besedah prikazale dobro usposobljenost.

Med drugim so na vaji testirali tudi nove rešitve prenosa slike z delovišč. Po besedah direktorja in poveljnika Poklicne gasilske enote Celje Borisa Žnidarka so preizkusili drone in telesne kamere, s katerimi so lažje vodili in nadzirali delovanje ekip na terenu.

Na regijski vaji je sodelovalo okoli 160 pripadnikov različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter predstavnikov Darsa. Organizirali so jo celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje, regijska civilna zaščita ter Dars.