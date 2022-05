Kako ob nesreči v predoru ukrepajo reševalne enote?

V vaji so sodelovale javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe civilne zaščite ter organi, službe in nevladne organizacije.

Scenarij vaje je predvideval, da je v dopoldanskem času med delovnim tednom v predoru Golo Rebro v smeri Slovenskih Konjic prišlo do nesreče tovornega, več osebnih in kombiniranega vozila. Lokacija nesreče je bila približno 250 metrov od vhoda v predor, voznik tovornjaka pa je zaradi neupoštevanja omejitve hitrosti in razmer pred in v predoru izgubil nadzor nad vozilom, se zaletel v steno predora, zagorel in se ustavil.

Takoj za tem je v predoru prišlo do naleta dveh osebnih in enega kombiniranega vozila, več voznikov v koloni pa je svoja vozila pravočasno in varno ustavilo. Poleg požara na tovornem vozilu so bila tudi druga udeležena vozila zelo poškodovana, iz kombija pa iztekalo gorivo, medtem ko je bilo v vozilih, v skladu s scenarijem, večje število poškodovanih oseb.

Z vajo so želeli preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v obstoječih načrtih zaščite in reševanja ob nesreči v predoru, predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov. Ob tem so skušali ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter jih odpraviti.