Kako ukrepati ob izrednih razmerah?

V Novem mestu so vojaki, policisti, gasilci in zdravstveni delavci pripravili veliko skupno vajo reševanja množice ujetih in poškodovanih v primeru terorističnega napada. Naravne nesreče, epidemije, huda verižna prometna trčenja in teroristični napadi. V takšnih dogodkih morajo moči združiti vsi od vojske do zdravstvenega osebja.

Letno se pri nas zgodi najmanj en dogodek, ki presega zmogljivosti lokalnega zdravstvenega sistema. Ker je način reševanja ob velikih nesrečah povsem drugačen kot ob običajnih, je dobro sodelovanje med različnimi službami ključno. In tega se učijo prav na takšnih vajah. FOTO: Aljoša Kravanja Na terenu ima vsak svojo nalogo - ključni pa sta dobra koordinacija in sodelovanje med njimi. Pri nas se v povprečju tako obsežna nesreča zgodi enkrat na leto. Kot je pojasnil brigadir Miha Škrbinc poveljnik sil Slovenske vojske, ne gre samo za to, da vsak poskrbi zase, ampak da cel sistem deluje. Aleš Šabeder pa je dejal, da klinični center, slovenska vojska in policija v izrednih dogodkih izjemno dobro sodelujejo.