Vajgl: Pivčeva barko Desusa krmari proti razpadu stranke

Odločnost poslancev stranke DeSUS, ki so Aleksandro Pivec po plazu očitkov zaradi gostovanj v službenem času pozvali k odstopu z mesta predsednice stranke , je Iva Vajgla , nekoč vidnega člana omenjene stranke, presenetila v pozitivnem smislu. " Mislim, da to odraža ne samo njihovo razpoloženje, ampak tudi neko splošno širšo percepcijo javnosti v tej državi o tem, kaj si nek minister lahko dovoli in kaj ne ," je povedal v oddaji 24UR ZVEČER.

Na vprašanje, kako komentira njene besede, da je stranka več kot vodstvo in poslanska skupina, je naštel nekaj izkušenj iz časa, ko je bil veleposlanik na Švedskem. " Podpredsednica švedske vlade Mona Sahlin, ki so jih napovedovali veliko prihodnost, je odstopila zato, ker je na dopustu na Mavriciju s službeno kartico pomotoma plačala sladoled za svojega sina. To je bilo ocenjeno kot nemoralno početje, ona je to sprejela in odstopila. Ve se tudi, da je nemški predsednik Wolf odstopil, ker mu je njegov prijatelj plačal sobo v hotelu. Mislim, da bi se morali tudi pri nas počasi zavedati, da ni vse v tem, kaj piše v nekih predpisih, zakonih, etičnih merilih, ampak je etična zavezanost zavezanost vsakega javnega funkcionarja in še posebej ministra. Ne gre samo za kršenje zakona, gre za kršenje etičnih norm ," je pojasnil.

Kje pa je stranka DeSUS po njegovem mnenju zdaj? Vajgl je prepričan, da Pivčeva "krmari barko Desusa proti razpadu stranke". "Napoved poslancev, da bodo glasovali po svoji vesti, ne pa po neki dogovorjeni politiki v stranki, organih, članstvu … napoveduje to, da bo prišlo do hude konfrontacije, če gospa Pivec končno ne bo razumela, da je čas, da spakira svojo torbico in odide. Ker je kršila vse, kar je dovoljenega."

Druga zgodba je po njegovih besedah politična, to je udeležba stranke DeSUS v koaliciji. "Zase moram reči, da nikoli nisem bil proti veliki koaliciji ali sodelovanju strank, ne glede na njihove ideološke korenine. Ampak vladajoča stranka SDS se je zavezala, da ne bo odpirala bolečih ideoloških tem, pa dela točno to – s podporo gospe Pivec in poslancev bivše močne SMC. Tukaj pa gre celotna barka in zgodba Slovenije v napačno smer,"je prepričan.

Da mora biti DeSUS stranka vladajoče koalicije, je po njegovih besedah čista neumnost. "V vseh letih, ko je DeSUS sodeloval v vladajočih koalicijah, ni bilo zaradi tega rešeno nobeno vprašanje, ki zadeva upokojence v Sloveniji. Danes vidimo, kje je Slovenija obtičala z gradnjo domov, zdravstveno zaščito, da ne govorim o višini pokojnin … DeSUS kot član vladajoče koalicije nikoli ni znal zaščititi svojih volivcev in članov. Nič jim ni to prineslo, tudi v bodoče jim ne bo," je bil jasen. Namesto tega bi moral DeSUS imeti svoj program, ki bi se zgledoval po programih podobnih strank v drugih evropskih državah, kajti vprašanje starejše generacije je postalo eno ključnih vprašanj evropskih držav, še meni. "Potem bi DeSUS našel svoj smisel obstoja in svojo identiteto."