Vajgl računa na drugi krog in podporo 'zelo ugledne stranke'

Čeprav je kritičen do aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja, Ivo Vajgl pravi, da si zasluži spoštovanje. Meni, da bi se predsednik ob tem, ko je v državi ogrožena demokracija, ko se dogaja odklon od vladavine prava in vrednot Evropske unije, moral oglasiti. Ob tem dodaja, da ustave ni treba spreminjati in predsedniku republike dodeliti večjih pristojnosti. Prepričan je, da obstoječe pristojnosti dajejo dovolj možnosti tistemu, ki želi svoje delo opraviti temeljito.

Poudaril je, da se je redno udeleževal petkovih protestov. Temno senco na ugled Slovenije v demokratični Evropi pa po njegovem mnenju v zadnjem času meče "manipuliranje z mediji in okupacija ter nasilje nad javno Radiotelevizijo Slovenije". Meni, da mora politika v kriznih trenutkih iskati sožitje, politične boje pa nadomestiti s kulturnim dialogom. Kot točke, kjer bi krepil sodelovanje, je med drugim izpostavil spoštovanje vladavine prava in institucij, svobodo medijev, dialog s civilno družbo, človekove pravice, boj s korupcijo, socialni dialog, spoštovanje okolja, vojske, policije in gasilcev, ločitev cerkve in države ter povezovanje z demokratičnimi državami. "Slovenska zunanja politika mora biti politika miru," je večkrat poudaril.

Vajgl je nekdanji poslanec, v DZ je bil predsednik odbora za zunanje zadeve. Bil je tudi veleposlanik, državni sekretar, zunanji minister in svetovalec za zunanjo politiko Janeza Drnovška, sodeloval je tudi pri osamosvojitvi države, je naštel. Dva mandata je bil evropski poslanec, v evropskem parlamentu je bil član odbora za zunanje zadeve, v okviru te funkcije je med drugim reševal spore med Severno Makedonijo in Grčijo, kot posebno odmevno pa je izpostavil aktivnost s Katalonijo. Na predstavitvi kandidature je predvajal tudi posnetek nekdanjega predsednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta, ki mu je izrazil podporo. "Po izkušnjah sodeč, lahko rečem, da sem primeren kandidat za visoko funkcijo, za katero se potegujem," je dejal.