Brez opozorila zamenjala ključavnice: kdo bo povrnil izpad dohodka?

Zakonca Vajnhandl imata z zakoni očitno res težave. Ne samo, da sta si s ponarejenimi papirji nezakonito prisvojila nekdanjo gostilno na Šentilju, nezakonito sta ravnala tudi do svojih najemnikov. Brez opozorila sta zamenjala ključavnice in tako najemnikom preprečila dostop do njihovih poslovnih prostorov. Sodišče jima je dalo dva dni časa, da ključavnice umakneta sama, sicer bo to storil izvršitelj.

Pred kamero je stopila lastnica frizerskega salona, ki kljub rednemu plačevanju najemnine z zaposlenimi že štiri tedne doma čaka na rešitev spora. V začetku meseca je, pripoveduje Tadeja, njena zaposlena, ob prihodu v frizerski salon, naletela na od znotraj zaklenjena vrata. In tako je še danes. Ključavnico jim je zamenjala Milena Vajnhandl. Skupaj z možem sta si med osamosvojitveno vojno prilastila celotno stavbo, ki sicer pripada srbski turistični agenciji Putnik. "V bistvu, mi smo tisti, ki smo najbolj nastradali, nismo pa krivi nič. Mene dejansko ne zanima, kaj ima Vajnhandlova s to agencijo Putnik. Mi najemnino in stroške redno plačujemo,"pripoveduje Tadeja Ravšl. Putnik že 19 let bije sodni spor z zakoncema Vajnhand. Sodišče je že večkrat, tudi pravnomočno, ugotovilo, da jeFriderik Vajnhandl, sicer brat evroposlanke Ljudmile Novak, ponaredil kupoprodajno pogodbo, bil je tudi kazensko obsojen na pojno zaporno kazen. Zato so v Putniku novembra lani najemnico obvestili, da mora najemnino nakazovati na tako imenovan fiduciarni račun. Denar bo od tam na koncu šel dokončnemu zmagovalcu na sodišču. A Milena Vajnhand se s to sicer zakonito potezo ni strinjala, zato je preprosto zamenjala kjučavnice."Glede na vse sklepe sodne, ki smo jih dobili od zakonitega zastopnika, agencije Putnik ni bilo druge izbire, kot da gremo po pravni poti in se držimo neke poštenosti," še pravi Ravšlova. Vajnhandlova je včeraj preko detektivke prejela sodno odredbo. Če ključavnic do jutri ne bo umaknila, bo to storil izvršitelj. A kdo bo najemnikom povrnil izpad dohodka? V tem salonu na primer delajo tri zaposlene, ki so že skoraj cel mesec prisilno doma. Bojijo se, da se stranke ne bodo vrnile."Prvih par dni je bila jeza, je bil bes, bile so solze, danes mi je smešno, da je kaj takega pri nas sploh dopustno, mislim, če smo že neka pravna država, ne vem," zaključil lastnica frizerskega salona. Govorili smo s Friderikom Vajnhandlom, ki pred kamero ne želi. Vse bo, pravi, povedal na sodišču.