Val podražitev vrtcev se nadaljuje: dražji tudi v Komendi

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Komenda so svetniki soglasno potrdili dvig cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki, in sicer za 15,55 odstotka v prvem in za 18,06 odstotka v drugem starostnem obdobju. Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. aprilom in se bodo prvič odrazile na majskih položnicah, so sporočili iz občine.

Javni zavod Vrtec Mehurčki, ki je v lasti občine in ga v 18 oddelkih obiskuje 334 otrok, je med razlogi za dvig cen navedel podražitev energentov, hrane in materialnih stroškov, že uveljavljen dvig plač pomočnicam vzgojiteljic in dvig plač ostalih zaposlenih v vrtcu, ki v skladu z kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja sledi aprila. Vsi starši, ki imajo trenutno otroke v Vrtcu Mehurčki, uveljavljajo pravico do znižanega plačila za programe vrtca. Center za socialno delo ceno programov določa na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, razliko pa krije občina. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, razliko krije občina zavezanka. Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva otroka, so za mlajšega otroka opravičeni plačila. Prav tako so opravičeni plačila vrtca za vsakega tretjega oz. nadaljnjega otroka v družini (ne glede na to ali sorojenci obiskujejo vrtec). Prvega februarja je takih otrok 109. Sredstva v višini razlike znižanega plačila vrtca, se v tem primeru zagotavljajo iz državnega proračuna. Usklajevanje ekonomske cene je bilo sicer zadnjič izvedeno marca lani. Z novo podražitvijo se bo tako s 1. aprilom trenutna polna cena programa s 525,58 evrov dvignila na 607,29 evrov za prvo starostno obdobje in s 401,11 evrov na 473,57 evrov za drugo starostno obdobje.