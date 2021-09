Novi v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh

Andrej Grah Whatmough je ob tem napovedal, da bo objavil razpis za direktorja Televizije Slovenija za polni mandat po končanih obveznostih glede priprave programsko-produkcijskega načrta ter finančnega načrta RTVS za prihodnje leto. Valentin Areh je danes povedal, da ga je Grah Whatmough v nedeljo obvestil o izboru, tako je danes podpisal soglasje h kandidaturi. V predstavitvi programskemu svetu pa je napovedal, da se bo trudil, da bo v času vodenja televizije delo potekalo nemoteno. Kot prioriteto v tem času postavlja pripravo programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto.

"Verjamem, da se da pripraviti kakovosten programsko-produkcijskega načrta 2022, imamo veliko izjemno kakovostnih zaposlenih, ki se spoznajo na svoje delo in imajo tudi ambicije," je dejal. Napovedal je, da se bo sestal z vsemi odgovornimi uredniki, pa tudi z ostalimi ustvarjalci, ki so bili morda doslej prezrti in niso imeli svoje besede. Kot je naknadno pojasnil, pri tem ne gre za določene osebe, ampak določene skupine ljudi, saj so doslej pri pripravi PPN praviloma sodelovali odgovorni uredniki oz. uredniki uredništev, medtem ko se je mnenje denimo novinarjev ali voditelji ali drugih upoštevalo ali pa tudi ne. Areh meni, da je treba zajeti predloge izboljšav, uporabnih idej in nasvetov čim širše in na čim več ravneh.

Prizadeval si bo tudi navezati stike z najuspešnejšimi evropskimi javnimi televizijami (BBC, ZDF in ORF), da bi prejeli kakšen nasvet, izkušnje, da bi jih potem tudi vnesli v svojo programsko shemo.

Finančna kriza in kriza odnosov

Areh se sicer strinja z ugotovitvami programskega svetnika Matjaža Juharta, da na RTVS vlada kriza odnosov in da je tudi finančna kriza velik problem. Kot je dejal, je kriza odnosov izjemno akutna in vpliva na kakovost produkcije. Po njegovem mnenju je to ena od zadev, za katere bo dobro, da se z njo sooči naslednji direktor televizije, saj bo sam imel časovno zelo omejen mandat.

Na vprašanje, kakšen odnos bo imel z odgovornimi uredniki, je odgovoril, da odličnega. "Mislim, da jim je treba dati priložnost. Že zdaj opravljajo delo odgovorno, ne vidim nobenih problemov glede sodelovanja," je dodal. Po njegovem mnenju so težave televizije, ki se jih je treba lotiti, managment, organizacija dela in gledanost. Opozoril je na neenakomerno obremenitev zaposlenih, ljudem je treba prisluhniti.