Valentinov ples v domu starejših občanov, kjer iskric ne manjka

Nekateri so skupaj že več kot šest desetletij, drugi so svojo ljubezen ponovno našli oziroma jih je našla ona, vsi skupaj pa so se že včeraj zavrteli na valentinovem plesu. Govorimo o domu starejših občanov v ljubljanskih fužinah, kjer očitno iskric ne manjka. In kako se pripravijo na zmenke? Predvsem pa čigava obvelja, če se najdeta dva z opisom "nasprotja se privlačijo"?