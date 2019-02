Valentinovo je lahko intimno, niso vsi žrtve kapitala

Pribac se strinja, da ima valentinovo, ki so ga denimo Francozi poznali vsaj že na začetku 15. stoletja, ko je v Londonu zaprti vojvoda orleanski napisal svoji ženi voščilo za valentinovo, svoj smisel."Ko nas dosežejo prve pomladne sapice, ko začutimo, da se zima preveša v novo življenje, čutimo zanos, elan, nekaj nas žene k temu, kar nas osrečuje, to pa so v prvi vrsti izbrani drugi ljudje," je dejal.

Valentinovo je v Slovenijo prišlo kot potrošniški praznik, pa poudarila antropologinja Svetlana Slapšak . Po njenih besedah smo ga "spoznali prek trgovin, ki so ga predstavile z namenom, da bi iz ljudi na določen dan izvabile nekaj denarja". "A tako pač nastajajo rituali," je pojasnila. Rituali so po njenem opozorilu tudi v preteklosti nastajali slučajno, zaradi potreb prebivalstva. Valentinovo bo v taki obliki po njeni oceni verjetno obstalo zaradi nakupovalne usmerjenosti ljudi. "Dokler se to ne spremeni, se ne bo spremenil niti ritual,"meni.

Po njegovih besedah je v povezavi s tem "v pogojih kapitalizma nastal globalen trend, ki v resnici ponese nekaj tega naokoli". "Ga ne obsojam, ne vidim v njem samo slabega. Cel ta pogon temelji na zelo ukoreninjenih antropoloških postavkah letnega ciklusa in človekove narave, ki želi najti največjo izpolnitev v bližini drugega človeka," meni.

Valentinovo je po njegovi oceni"absolutno lahko intimno". "Ni nujno, da so vsi žrtve stroja, kapitala, ki nastavi svoj lonček človeškim hrepenenjem in prizadevanjem. Res pa je, da nas je teh žrtev dovolj, da se kapital s tem hrani. Mimo tega ne moremo. Tako je s pristnimi človeškimi čustvi v dobi tržno urejenih razmerij,"razmišlja.

Ocenjuje sicer, da se je slovenska družba"razmeroma hitro odtujila od impulza v državi iz obdobja od 90. let prejšnjega stoletja do finančne in gospodarske krize, da bomo z bogastvom tudi vsi srečnejši". "Kriza nas je v zadnjem desetletju streznila,"je strnil.

Ob meji z Italijo in Avstrijo so praznik poznali pred letom 1990

V Sloveniji pred letom 1990 na splošno nismo veliko vedeli o valentinovem in večina nas ni razumela vprašanja iz sicer priljubljene pesmi When I'm sixty four, v kateri Beatli sprašujejo dekle, ali jih bo imelo rado tudi, ko bodo stari 64 let, in ali jim bo tudi tedaj za valentinovo poslalo voščilnico. Bolj pa so ta del pesmi razumeli prebivalci, ki so živeli ob meji z Italijo in Avstrijo, kjer so praznik poznali.

Pribac, ki je rojen v Kopru in je od otroštva gledal tudi italijansko televizijo, se spomni, kako je bilo za valentinovo na italijanski televiziji "vse polno srčkov, rdečih, plastičnih, kovinskih ..." "Valentinovega nisi mogel spregledati," je dejal. "Nisem pa takrat vedel, da si tega niso izmislili Italijani, ampak da je to anglosaksonski praznik, angloameriška pogruntavščina," je dodal. "Leta 1990 pa sem tudi jaz videl, kako zelo globalno sega," je povedal.