Valhalla Fight Night praznuje 5. obletnico z največjim dogodkom doslej – VFN 10 v Celju!

Po zmagi pred domačo publiko na VFN 9 pa bomo ponovno v kletki videli tudi Anžeta Vujčiča (1 zmaga, 2 poraza), kateremu bo pot do druge profesionalne zmage poizkušal prekrižati Vuk Lekić (1 zmaga, 1 poraz). Nadejamo se lahko napete, izenačene in tehnično podkovane borbe, saj oba prav tako kotirata zelo visoko med borci na Balkanu. Dogodek bo bogatejši tudi za težkaški obračun v Kickboxu , ki bo potekal v MMA rokavicah – kar pomeni, da bo na sporedu še dodatna doza akcije in adrenalina v borbi v stoje.

VFN 10 bo produkcijsko presegel vse dosedanje mejnike. VFN ekipa se je odločila, da gledalcem prinese nepozabno izkušnjo, polno akcije in navdušenja, ki je v Sloveniji še niso imeli priložnost izkusiti. Dogodek bo nadgrajen tudi za tako imenovani 'fan zone' , kjer boste ljubitelji MMA imeli priložnost, da od blizu spoznate svoje najljubše borce, jih srečate osebno in morda celo izmenjate nekaj besed ali fotografij z njimi. Na dogodku bo tudi VFN Merchandise Store z ekskluzivnimi merchandise izdelki, ki jih VFN ponuja.

Na nedavni tiskovni konferenci je VFN predstavil šampionski pas, ki bo v središču pozornosti prihajajoče borbe med Lakićem in Berusom. Ta izjemno dovršen pas ni le simbol šampionske slave, temveč tudi pravi umetniški dosežek. Izdelan je iz kakovostnih materialov, ki zagotavljajo tako estetsko privlačnost kot tudi njegovo avtentičnost. Njegov dizajn združuje inovativne elemente in klasične linije, kar ga naredi edinstvenega v svetu borilnih športov. Ob predstavitvi so številni prisotni izrazili navdušenje in pozitivne odzive, kar potrjuje, da bo ta pas še dodatno dvignil prestiž šampionskega dvoboja in vsem borcem dal dodatno motivacijo za osvojitev le-tega.