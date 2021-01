Vlada za članico odbora za državne proslave imenovala Valič Zverovo

Obenem je sprejela tudi Spremembo Sklepa o imenovanju Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, s katerim je na predlog Kabineta predsednika vlade razrešila članico odbora Niko Dolinar Divjak in namesto nje za članico imenovala Andrejo Valič Zver .

Člana Koordinacijskega odbora sta tudi generalni sekretar vlade Božo Predalič in Uroš Urbanija, direktor vladnega Urada za komuniciranje.

Pred tem je bila Valič Zverova direktorica Študijskega centra za narodno spravo, vse od njegovega nastanka leta 2008. Ko ji je po 10. letih potekel drugi mandat, tedanja Cerarjeva vlada ni podala soglasja k njenem ponovnem imenovanju, je pa podala soglasje, da center še naprej vodi kot v. d. direktorice. Sledil je nov razpis, na katerem je bila Valič Zverova edina kandidatka, a nato Šarčeva vlada ni pravočasno podala soglasja k njenem imenovanju. To je storila šele novonastala Janševa vlada aprila lani.

A je oktobra nato Valič Zverova odstopila s tega položaja, potem ko je svet Centra začel postopek razrešitve direktorice zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju Centra. Časnik Reporterje tedaj poročal, da je Valič Zverova, sicer članica izvršilnega odbora njegove stranke SDS in žena evroposlanca iz vrst SDS Milana Zvera, nekaj let zaradi računovodske napake prejemala previsoko plačo, kar naj bi pokazala revizija poslovanja zavoda. Obenem so ji očitali, da ni ustrezno ukrepala v zvezi z domnevno spornim ravnanjem uslužbenca Boštjana Kolariča.