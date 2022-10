Vam izpadajo lasje? Preverite 5 TOP načinov, kako preprečiti izpadanje las!

Izpadanje las je povsem naraven proces, ki se dogaja vsakomur izmed nas na dnevni ravni. Je tudi povsem neopazen proces, ko govorimo o izgledu, vsaj dokler nam sočasno rastejo novi lasje. Izpadanje las pa postane vidno, ne takrat, ko nam lasje bolj izpadajo (v določenih primerih tudi) ampak takrat, ko novi ne rastejo več. Poglejmo si, kateri so glavni razlogi za pospešeno izpadanje las in kateri so razlogi za ovirano ali ustavljeno rast novih las, ter kaj lahko storimo, da obdržimo pričesko čim dlje.

Razlogi za izpadanje las

Ljudje običajno izgubijo od 50 do 100 las na dan. To se sicer sliši veliko, a običajno ni opazno, ker sočasno rastejo novi lasje. Do vidnega izpadanja las pride, ko novi lasje, ki bi morali zrasti, ne nadomestijo las, ki so izpadli.

Razlogi za izpadanje las so povečini naslednji:

Dednost

Hormonske spremembe

Jemanje zdravil

Kemoterapija

Stres

Agresivne, lasem neprijazne pričeske

Zakaj lasje ne rastejo dovolj

Razlogi, zakaj lasje ne rastejo dovolj hitro, da bi nadomestili tiste, so nekateri rešljivi, drugi pa žal ne. Pri reševanju izpadanja las se moramo zato usmeriti v tisto, kar lahko storimo, da bi omogočili čimbolj nemoteno in čim hitrejšo rast las. To pa lahko storimo s skrbjo za lasišče in splošno zdravje našega telesa.

Na dednost in morebitna bolezenska stanja, ki zahtevajo takšne ali drugačne terapije namreč kratkoročno navadno nimamo vpliva. Lahko pa takoj začnemo z nego in skrbjo za telo in lasišče, ki bo bistveno pripomogla k bolj nemoteni rasti novih las.

5 načinov, kako pospešiti rast las

Na področju povrnitve las obstaja mnogo načinov. Med njimi nekateri zgolj zbujajo lažno upanje, medtem ko drugi delujejo. Ko govorimo o tem, da nekaj deluje, pa je potrebno razumeti, da učinki niso vidni ali dosegljivi čez noč. Za mnoge to pomeni, da bodo morali v manjši ali v večji meri spremeniti način življenja. Poglejmo si, kateri so učinkoviti načini za povrnitev rasti las.





Naročnik oglasa je Miklavčič Marketing d.o.o.