Vam izpadajo trepalnice? Preverite, kako si pomagati!

Redno odstranjevanje ličil

Ličila izsušijo trepalnice, zato se te pričnejo lomiti in izpadati, če ličil ne odstranite pred spanjem. Odstranite jih vsak večer in pustite, da vaše trepalnice ponoči zadihajo. S tem jim boste omogočili, da se regenerirajo.

Žajbelj

Zavrite vodo in vanjo dodajte skodelico posušenega žajblja. Pustite vreti 15 minut, ohladite in dodajte žličko olivnega olja. Ohlajeno tekočino nanesite na trepalnice in pustite delovati čez noč.

Umetne trepalnice

Izpadanje trepalnic je lahko tudi posledica prepogoste uporabe umetnih trepalnic, ki lahko poškodujejo vaše naravne. V kolikor si želite dolge in opazne trepalnice, raje posezite po serumu za rast trepalnic.

Serum za krepitev in rast trepalnic

Z uporabo 100 % naravnega seruma, ki pomaga preprečevati tudi lomljenje in izpadanje trepalnic, boste do osupljivih naravnih trepalnic prišli že v 4 tednih. Učinkovine v serumu za rast trepalnic zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša, lahko zraste dlje kot običajno in je tudi bistveno bolj elastična. Inovativna formula in idealna kombinacija učinkovin v serumu podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so trepalnice ob redni uporabi seruma neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in tudi manj izpadajo.