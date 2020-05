Vam je pod masko vroče? Rešitev: Zaščitna maska z ventilom

Vse pogosteje slišimo, da je nošenje mask postane neznosno že po 10 minutah, ki jih preživimo v trgovini, na pošti, banki ali javnem prevozu. Povsem razumljivo, če pomislimo, da se temperatura telesa na predelu nošenja maske bistveno bolj segreva, to pa lahko ima številne negativne učinke na naše telo (vir: Academic). Rešitev se skriva v posebnih zaščitnih maskah KN95 z vgrajenim ventilom, kjer je pretočnost zraka bistveno boljša, s tem pa se izboljša tudi vaše počutje in učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih.

Certificirane maske z ventilom najdete tukaj. Uporaba zaščitnih mask je še vedno priporočljiva Kot eno najmočnejših orožij v boju s pandemijo so se izkazale ustrezne zaščitne maske. Ampak pozor! Pomembno je, da se izobrazite, katera zaščitna oprema je najučinkovitejša za dosego vsem nam skupnega cilja – zajezitve pandemije.

Poplava različnih modelov, veliko nejasnosti Zaščitne maske, razkužila in zaščitne rokavice so postale tema našega vsakdana in marsikdo je ob vseh ukrepih in zaščiti občutil stisko in strah za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. Strah v ljudeh se je povečeval iz dneva v dan, ko so zaloge zaščitnih sredstev kopnele. Varnost in zaščita ter zdravje našega prebivalstva, zlasti ranljivih skupin, je najpomembnejša vrednota. Po sprostitvi zalog se je začela prava poplava zaščitnih mask, prav tako pa je velik del prebivalstva maske izdeloval kar doma. V javnost so prišle številne dezinformacije. Ob tem je pomembno poudariti, da vsaka maska ni dobra maska. Njeni izbirije treba nameniti posebno pozornost in se prepričati o kvaliteti in zaščiti, ki jo nudi. Kot ena dolgoročnejših rešitev, predvsem pa tista, ki prepreči vstop 95 % neželenih delcev, se je izkazala zaščitna maska oz. pravilneje rečeno respirator KN95, ki je pravzaprav ekvivalent evropskega standarda FFP2.

Zaščitna maska, ki izpolnjuje standarde KN95 (se doda link): - blokira kar 95 % 0,3-mikrometrskih delcev; - priporočajo jo vse vodilne organizacije; - je skrbno izdelana iz 5 učinkovitih filtrirnih slojev; - vsebuje ventil za olajšano dihanje; - nudi enakovredno zaščito kot maske standarda FFP2; - se popolnoma prilega obrazu.

Ena redkih spletnih trgovin v svetu, ki ima dovoljšne zaloge respiratorjev standarda KN95, predvsem tistih z vgrajenim ventilom, je domača spletna trgovina. Velik del zaloge so kljub globalnemu poslovanju prihranili za slovenski trg, saj gre za domače, hitro rastoče podjetje. Marko Avsec: »Povpraševanje po maskah se strmo vzpenja v vseh državah, kjer poslujemo. Kakorkoli, odločili smo se, da želimo pomagati našim ljudem! Kljub velikemu potencialu tujih trgov smo rezervirali za zdaj dovoljšno zalogo.« Ali medicinske in šivane maske in celo rute zares nudijo ustrezno zaščito? Odgovor je NE! V zadnjem času vidimo vse mogoče načine, s katerimi se želijo ljudje zaščititi, ko obiščejo najbližjo trgovino ali so na dopoldanskem sprehodu. Številna podjetja želijo na hitro zaslužiti, zato javnosti s takšnimi in drugačnimi triki posredujejo številne nepravilne informacije in ponudbe. Medicinske maske, rute, šivane maske … nikakor ne zadoščajo standardom zaščite, ki jih predpisujejo pristojne institucije. Naj vam ne bo žal vložiti kakšnega evra več, investicija v vaše zdravje namreč nima cene!

Rešitev, ki jo predlagajo strokovnjaki Maske tipa KN95 filtrirajo 95 % 0,3-mikrometrskih delcev, ki nas obkrožajo, in so izdelane iz koži prijetnega materiala. Zakaj je to pomembno? Izogniti se želimo preprijemanju in popravljanju maske z rokami. Kadar je ta neudobna, pa se zgodi prav to – nezavedno posežemo po njej in s tem po obrazu.

Z nepravilno rabo lahko ogrozimo svoje zdravje in nekontrolirano prenašamo okužbo. Respiratorji tipa KN95 so zato opremljeni s filtrom, kar omogoča lažje dihanje in preprečuje potenje. Za razliko od klasičnih medicinskih mask je maska KN95 sestavljena iz kar 5 filtrirnih slojev. S posebno strukturo, udobnim penastim tesnilom in prožnim nosnim lokom se popolnoma prilagodi obrazu in s tem nudi maksimalno zaščito. Maske imajo CE certifikat, ki potrjuje kvaliteto in varnost zaščite. Primerjava različnih modelov! Iz zgornje tabele je jasno razvidno, da je daleč najustreznejša rešitev respirator tipa KN95.

Rešitev za vas, za vaše bližnje, za vse nas! Stil življenja se nam je obrnil na glavo, kar je bilo včeraj normalno, danes ni več. Prilagoditi smo se morali izrednim razmeram, stopiti skupaj in biti iznajdljivi. Skupaj nam uspeva in počasi krotimo virus. Le z našo odgovornostjo, upoštevanjem ukrepov in pravilno izbiro zaščitnih mask bomo poskrbeli za najvišjo zaščito vseh. Ker se odhodom v trgovino ne moremo izogniti in ker številna podjetja nemoteno obratujejo, je predvsem naša odgovornost, da pri izbiri zaščitne opreme temeljito pretehtamo ponujene možnosti.

