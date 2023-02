Vam v hladilniku ostajajo sestavine, pa ne veste, kaj z njimi?

Aplikacija, ki jo lahko zasledimo na prav vseh blogih, je Super Cook. Prek Google playa jo je naložilo več kot milijon ljudi, seštevek ocen več kot deset tisoč uporabnikov pa znaša 4,7 od pet. Na App storu ima aplikacija medtem oceno 4,9 od najvišje možne pet, na voljo pa je tudi različica za računalnike. Najdemo jo enostavno tako, da v brskalnik vpišemo Super Cook.

In kaj aplikacija dejansko omogoča? "Od sestavin do receptov, preizkusite recepte iz sestavin, ki jih že imate doma," je zapisano v opisu. In aplikacija točno to tudi nudi. Najprej enostavno označimo, katere sestavine samevajo v našem hladilniku. Lahko jih kliknemo z že izpisanih predlogov, lahko pa jih tudi sami vnesemo v iskalnik.

Za primer lahko uporabimo kar sestavine z zgornje fotografije. Recimo, da imamo v hladilniku cvetačo, paradižnik, jajca, limone, jogurt, maslo, kislo smetano in smetano za kuhanje. V predalu in omarah pa še olivno olje, moko, čebulo in začimbe (sol, poper, česen v prahu ...). V aplikacijo smo tako vnesli 16 sestavin, Super Cook pa nam je predlagal 2913 receptov.