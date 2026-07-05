Vam vroče poletne dni kroji prekomerno potenje?

"Potenje je ključno, ker s tem telesu pomagamo izgubljati toploto. Seveda pa je pretirano potenje, predvsem v okolju, ki ne potrebuje takšnega potenja, lahko povezano z boleznimi. Morda najbolj pogosto je pretirano delovanje ščitnice," pojasnjuje prof. dr. Tadej Battelino, subspecialist pediatrične endokrinologije, diabetologije in bolezni presnove v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Prekomerno potenje pa ni vedno znak bolezni. Pogosto je zapisano že v genih, posebej pri ženskah je izrazitejše tudi v nosečnosti in menopavzi. Pomemben dejavnik pa je tudi telesna pripravljenost posameznika, dodaja profesor Batellino.

"Med nekom, ki je mogoče prekomerno prehranjen in se ne giblje veliko, ter nekom, ki je reden kolesar, je količina potenja - tudi zaradi ne samo zaradi genetskih vzrokov, ampak tudi zaradi telesne pripravljenosti in zmogljivosti - lahko bistveno različna," pravi.

Stanje izrazito prekomernega potenja imenujemo hiperhidroza, gre za motnjo, ki se največkrat začne že v mladosti. Čeprav praviloma ni nevarna, lahko močno vpliva na samozavest, odnose in posledično na duševno zdravje posameznika.

"Ljudje se izogibajo stikov. Mogoče se slabše počutijo zaradi tega in lahko bistveno bistveno vpliva tudi na kvaliteto življenja," poudarja specialistka plastične kirurgije Katarina Vujkovac Mahmutović iz klinike Juventina.

S hiperhidrozo se sooča približno 5 odstotkov svetovnega prebivalstva. Potenja ni mogoče povsem odpraviti, obstajajo pa močnejši antirespiranti, zdravila, najtežje primere celo operirajo. Vse bolj pribljuben postaja tudi botoks. "Botoks deluje tako, da blokira acetilholin kot nek glavni receptor, ki sporoča naše znojnice, da sproščajo pot. Z aplikacijo botoksa mi pravzaprav to zamejimo," razlaga sogovornica.

Botulin aplicirajo na najbolj prizadete predele, kot so dlani, podplati ali lasišče. S tem učinkovito zmanjšajo znojenje, medtem ko se telo še vedno normalno ohlaja, pojasnjuje specialistka plastične kirurgije. "Velikokrat pacienti pridejo na začetku poletja na to aplikacijo. Ponavadi opravimo enkratno terapijo pred poletjem. Zdrži tri, štiri mesece oziroma do šest. Potem pač ponovimo naslednje leto spet," pravi.

Čeprav so nekateri do botoksa še vedno zadržani in ga povezujejo z lepotnimi popravki, zanimanje za samoplačniško zdravljenje prekomernega potenja v poletnih mesecih močno naraste. Pomoč pa tudi pri nas poiščejo tako ženske kot moški.